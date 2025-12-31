Синтезатор и чудо-пряник: Композитор Корнелюк вспомнил самые яркие новогодние подарки

Игорь Корнелюк заявил НСН, что обычно дарит на Новый год подарочные наборы с конфетами, а вот к подарку для близких подходит более эксклюзивно.

Певец и композитор, автор музыки к сериалу «Бандитский Петербург» Игорь Корнелюк поделился с НСН, что самый дорогой и запоминающийся подарок на Новый год он получил 25 лет назад от своей жены, а вот сам предпочитает дарить «джентльменский набор».

«Пожалуй, самый оригинальный и дорогой подарок подарила мне 25 лет назад моя супруга – это был винтажный маленький синтезатор Minimoog. Это легендарный синтезатор, один из первых. Для меня это было настолько чудесно, прекрасно, неожиданно... Он до сих пор стоит у меня в студии, я на нем играю. Несмотря на то, что это полный винтаж, это такая удивительная машина. Но музыканты поймут, о чем я говорю. Это огромная редкость и раритет», - рассказал он.
Игорь Корнелюк заявил, что ремейк «Бандитского Петербурга» обречен на провал

При этом сам композитор обычно дарит «джентльменский набор», а вот для близких может выбрать какой-то редкий парфюм.

«Поскольку это такой массовый праздник, как правило, дарю стандартный набор: подарки с конфетками, с игрушками. В последнее время очень распространилась традиция, когда пекут всякие рождественские пряники, такие очень красивые. Там просто не пряник, а произведение искусства - целые сюжеты на нем. У меня даже один такой пряник стоял целый год, потому что жалко было его есть. Он стоял у меня на рояле, такой красивый был. Близким друзьям, может быть, парфюм какой-то редкий могу подарить. Джентльменское, что дарят все», - поделился Корнелюк.

Ранее стало известно, что примерно каждый десятый россиянин в этом году не будет дарить новогодние подарки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодПодарки

Горячие новости

Все новости

партнеры