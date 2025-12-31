Синтезатор и чудо-пряник: Композитор Корнелюк вспомнил самые яркие новогодние подарки

При этом сам композитор обычно дарит «джентльменский набор», а вот для близких может выбрать какой-то редкий парфюм.

«Поскольку это такой массовый праздник, как правило, дарю стандартный набор: подарки с конфетками, с игрушками. В последнее время очень распространилась традиция, когда пекут всякие рождественские пряники, такие очень красивые. Там просто не пряник, а произведение искусства - целые сюжеты на нем. У меня даже один такой пряник стоял целый год, потому что жалко было его есть. Он стоял у меня на рояле, такой красивый был. Близким друзьям, может быть, парфюм какой-то редкий могу подарить. Джентльменское, что дарят все», - поделился Корнелюк.

Ранее стало известно, что примерно каждый десятый россиянин в этом году не будет дарить новогодние подарки.

