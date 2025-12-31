«Гениальный оливье!»: Джон Уоррен рассказал, чем его покорила русская новогодняя кухня
Британский телеведущий признался НСН, что любит квашению капусту, но «не понимает» селедку под шубой.
Россиянам стоит по достоинству оценить популярные в Великобритании хлебный соус и брюссельскую капусту, коронное же блюдо русской новогодней кухни — оливье. Таким мнением с НСН поделился экс-ведущий кулинарного шоу «Поедем, поедим!» и журналист американо-английского происхождения Джон Уоррен.
Уоррен признался, что русская кухня покорила его оливье, но вместе с тем он недолюбливает селедку под шубой, крабовые палочки и укроп.
«Я очень люблю оливье, считаю его гениальным салатом. Я обожаю соленья, квашеную капусту, моченые яблоки. Теперь меня мало чем может удивить новогодний стол. Вместе с тем я не очень ценю селедку под шубой — люблю свеклу и селедку, но их сочетание с майонезом меня не вдохновляет. Также я не люблю крабовые палочки, поскольку они явно не из краба — это рыбные палочки со вкусом краба, хотя я люблю крабов и гребешков. Также я, сколько живу в России, не выношу укроп. Он мешает мне наслаждаться блюдом. Я принимаю его как ингредиент в борще, но когда он добавляется к любому блюду, чтобы сделать его вкуснее, я этого не понимаю», — сказал Уоррен.
Также собеседник НСН посоветовал россиянам попробовать популярный в Великобритании хлебный соус и по достоинству оценить брюссельскую капусту.
«Мне кажется, русским будет интересен хлебный соус, который британцы традиционно едят на Рождество с индейкой или курицей. Он готовится из немного черствого хлеба и молока. Это очень вкусно и очень подходит к птице. Кроме того, неотъемлемой частью любого рождественского стола считается брюссельская капуста. Особенно вкусна она с жареным беконом, бальзамическим уксусом, горчицей, медом, солью и перцем», — подытожил он.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что в России чаще всего открываются рестораны итальянской, японской и грузинской кухни, так как чисто русской школы никогда не было.
