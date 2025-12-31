Россиянам стоит по достоинству оценить популярные в Великобритании хлебный соус и брюссельскую капусту, коронное же блюдо русской новогодней кухни — оливье. Таким мнением с НСН поделился экс-ведущий кулинарного шоу «Поедем, поедим!» и журналист американо-английского происхождения Джон Уоррен.

Уоррен признался, что русская кухня покорила его оливье, но вместе с тем он недолюбливает селедку под шубой, крабовые палочки и укроп.

«Я очень люблю оливье, считаю его гениальным салатом. Я обожаю соленья, квашеную капусту, моченые яблоки. Теперь меня мало чем может удивить новогодний стол. Вместе с тем я не очень ценю селедку под шубой — люблю свеклу и селедку, но их сочетание с майонезом меня не вдохновляет. Также я не люблю крабовые палочки, поскольку они явно не из краба — это рыбные палочки со вкусом краба, хотя я люблю крабов и гребешков. Также я, сколько живу в России, не выношу укроп. Он мешает мне наслаждаться блюдом. Я принимаю его как ингредиент в борще, но когда он добавляется к любому блюду, чтобы сделать его вкуснее, я этого не понимаю», — сказал Уоррен.