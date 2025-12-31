При атаке дронов ВСУ на Туапсе пострадали 2 человека

В Туапсе в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали два человека. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, им оказывают медпомощь.

Пожары и пострадавшие: ВСУ атаковали РФ сотней дронов

Уточняется, что при атаке также были повреждены пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ.

По данным «РЕН ТВ», в результате атаки загорелся один из причалов. Возгорание удалось ликвидировать. На территории НПЗ также произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Позже его тоже удалось ликвидировать. В тушении принимали участие 64 спасателя и 16 единиц техники.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что 30 декабря в период с 16:00 до 20:00 часов по московскому времени российские силы ПВО сбили 109 украинских беспилотников над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
