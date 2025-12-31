При атаке дронов ВСУ на Туапсе пострадали 2 человека
В Туапсе в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали два человека. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, им оказывают медпомощь.
Уточняется, что при атаке также были повреждены пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ.
По данным «РЕН ТВ», в результате атаки загорелся один из причалов. Возгорание удалось ликвидировать. На территории НПЗ также произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Позже его тоже удалось ликвидировать. В тушении принимали участие 64 спасателя и 16 единиц техники.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что 30 декабря в период с 16:00 до 20:00 часов по московскому времени российские силы ПВО сбили 109 украинских беспилотников над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рекорды Басты и «двойники» Шнура: Короли стадионов-2025 отправились покорять регионы
- При атаке дронов ВСУ на Туапсе пострадали 2 человека
- «Десерт или чай с икрой»: Шеф-повара поспорили, как удивить гостей в новогоднюю ночь
- Синтезатор и чудо-пряник: Композитор Корнелюк вспомнил самые яркие новогодние подарки
- Три блокбастера и рок-«опохмел»: Главные фильмы, концерты и шоу новогодних каникул
- Трамп хочет утроить зарплаты на Украине за счет прихода иностранного бизнеса
- Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом формате
- Disney выплатит $10 миллионов штрафа за нарушение конфиденциальности детей
- Электроснабжение частично восстановили на юго-востоке Подмосковья
- Главврача инфекционной больницы в Пскове арестовали по делу о хищении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru