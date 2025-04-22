Панк-сказка «Король и Шут» стала самым популярным событием в Москве в январе-марте
Самым популярным событием в Москве за январь-март 2025 года стал концерт панк-сказка «Король и Шут» на ЦСКА Арене, сообщает пресс-служба «Яндекс Афиши».
В топ-5 наиболее популярных событий также вошли концерт Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe, концерт Григория Лепса и Emin на Live Arena и ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» в Мегаспорте.
В Санкт-Петербурге наибольший интерес привлекло выступление группы «Звери» на СКА Арене. На втором месте панк-сказка «Король и шут» в Ледовом дворце.
Самым популярным событием в Новосибирске стал концерт группы «Руки Вверх!», в Сочи - концерт «Ленинграда», в Омске - концерт Басты, а в Казани – выступление группы «Кино» на Татнефть-Арена.
В общей сложности за первый квартал 2025 года на «Яндекс Афише» купили восемь миллионов билетов, что на 34% больше, чем в 2024 году. При этом 48,5% продаж принесли концерты. Также россияне часто выбирают для себя билеты в театр (23,4%). Еще четверть продаж составили билеты на стендапы, спортивные мероприятия, елки, киносеансы, катки и прочие события.
Билеты на фестивали в РФ по итогам прошлого года подорожали на 75%, средняя стоимость такого билета по стране превысила две тысячи рублей. Совокупно продажи билетов на фестивали за год увеличились на 125% в деньгах, передает «Радиоточка НСН».
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