Объявлена дата выхода полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»

Лента рассказывает о вселенной легендарной рок-группы. По сюжету ей грозит уничтожение из-за воскрешённых злодеем Некромантом мертвецов. В итоге Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они вместе защищают созданный ими мир.

Режиссёром полнометражной ленты стал Рустам Мосафир, котороый поставил сериал «Король и Шут». К своим ролям вернутся Константин Плотников, Влад Коноплёв, Дарья Мельникова и другие.

Ранее Рустам Мосафир заявил «Радиоточке НСН», что в фильме «Король и Шут. Навсегда» роль главного антагониста - Некроманта - исполнит молодой актер Илья Гришин.

