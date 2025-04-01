Объявлена дата выхода полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Полнометражный фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в кинопрокат в начале 2026 года. Об этом заявили в компании «НМГ Кинопрокат».
Лента рассказывает о вселенной легендарной рок-группы. По сюжету ей грозит уничтожение из-за воскрешённых злодеем Некромантом мертвецов. В итоге Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они вместе защищают созданный ими мир.
Режиссёром полнометражной ленты стал Рустам Мосафир, котороый поставил сериал «Король и Шут». К своим ролям вернутся Константин Плотников, Влад Коноплёв, Дарья Мельникова и другие.
Ранее Рустам Мосафир заявил «Радиоточке НСН», что в фильме «Король и Шут. Навсегда» роль главного антагониста - Некроманта - исполнит молодой актер Илья Гришин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru