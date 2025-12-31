Воробьев: При атаке 21 БПЛА в Подмосковье пострадал человек
В Подмосковье в деревне Пагубино в Волоколамском муниципальном округе при атаке украинских беспилотников пострадал 57-летний мужчина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, инцидент произошел накануне вечером примерно в 19:00 по московскому времени. Известно, что мужчину госпитализировали с осколочными ранениями спины и руки в травмоцентр Красногорской больницы. Губернатор рассказал, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы его жизни нет.
Воробьев отметил, что всего 30 декабря в Московской области ПВО сбили 21 дрон ВСУ, пишет RT.
Ранее «РЕН ТВ» сообщил, что в Туапсе после атаки украинских БПЛА были повреждены причал в порту и газовая труба.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru