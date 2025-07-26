«Растянем красное полотно»: RADIO TAPOK готовит перформанс на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

Перед своим выступлением лидер коллектива признался НСН, что в программе выступления - грандиозное световое огненное шоу.

Лидер группы RADIO TAPOK признался спецкору НСН, что во время выступления на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» планирует устроить перформанс в танцполе.

«От нашего грядущего выступления жду яркой реакции. Посмотрим, разрешат ли нам растянуть красное полотно на весь танцпол», - сказал он.

Лидер группы RADIO TAPOK признался в использовании нейросетей в работе над альбомом

Артист добавил, что больше всего ему нравится выступать ночью под открытым небом, а у кинопарка «Москино» как фестивальной площадки большое будущее.

«В вечернее время мы имеем возможность показать световое шоу, которое у нас очень круто прорисовано. Также у нас отличное огненное шоу, к тому же людям вечером лучше видно, что там на экранах происходит. Круто, что сегодня мы выступаем на площадке под открытым небом, у нас не будет отражения звука от стен, хороший звук в ушах. Так что у площадки «Москино» большое будущее», - отметил он.

Ранее лидер группы RADIO TAPOK рассказал в пресс-центре НСН об использовании нейросетей в работе над альбомом.

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