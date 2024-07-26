«Политика не волнует»: Первое выступление «СЛОТ» в новом составе пройдет в Казахстане

Основатель группы «СЛОТ» заявил НСН, что их не волнует политическая повестка, они просто выступают и несут свое творчество людям.

Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН заявил, что первое появление коллектива на сцене в новом составе произойдет на фестивале в Казахстане.

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«В ближайшее время мы поедем в Казахстан, там будет первое появление в новом составе. Это произойдет на Family Rock Fest. Нас звали наши самые крупные фестивали, но мы были не готовы. Нам нужно было заявиться с нового трека. Таким образом, мы поняли, что успеваем на Family Fest. У нас отличная публика в Казахстане, нас там всегда ждут. Мы в прошлом году должны были там выступить, но мы даже не смогли добраться до площадки из-за пыльной бури, так что можно считать, что этому фестивалю мы немного должны. Нас вообще не волнует какая-то политическая повестка, мы просто группа, которая выступает и несет свое творчество нашим людям там», - сказал собеседник НСН.

Ранее организаторы казахстанского фестиваля Family Rock Fest назвали российские группы, которые примут в нем участие. В их числе давно не выступавшие в России «Мумий Тролль», «Сплин», Louna, Anacondaz, «НАИВ» и Animal ДжаZ, напоминает «Радиоточка НСН».

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