«Без суперзвезд»: Yandex Park Live в Казахстане сможет собрать до семи тысяч зрителей

Организаторы музыкального фестиваля Yandex Park Live, который пройдет в сентябре 2024 года в Алматы (Казахстан), расширили список приглашенных музыкантов. Хедлайнерами изначально были заявлены Placebo, Die Antwoord и Tyga, к ним добавились представитель альтернативного хип-хопа Brennan Savage, рэпер и человек-мем Oliver Tree, а также казахстанский хип-хоп исполнитель Скриптонит. Ратников пояснил, что приглашенные артисты соответствуют заявленному уровню.

«Суперзвездами приглашенные не являются. Кроме того, в приглашении суперзвезд в Казахстан нет экономического смысла, такие артисты обычно стоят дорого, а придет на них в три раза меньше, чем ожидают промоутеры, в этом и беда. На фестивале заявлены прекрасные артисты по размеру рынка, они также соответствуют промоутеру. Это хорошая заявка, которая должна вернуть вложенные средства, но боюсь, заработать в Казахстане нереально», - заявил он.