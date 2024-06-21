«Без суперзвезд»: Yandex Park Live в Казахстане сможет собрать до семи тысяч зрителей

Фестиваль Yandex Park Live заинтересует как казахских, так и российских зрителей, однако организатор вряд ли заработает на событии, сказал НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

В Казахстане непросто собрать на концерт большую публику, выступление суперзвезд в стране принесло бы убытки организаторам, однако лайн-ап предстоящего фестиваля Yandex Park Live представит интересных современных музыкантов. Об этом в интервью НСН сообщил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

На фестивале Yandex Park Live выступят Скриптонит и Oliver Tree

Организаторы музыкального фестиваля Yandex Park Live, который пройдет в сентябре 2024 года в Алматы (Казахстан), расширили список приглашенных музыкантов. Хедлайнерами изначально были заявлены Placebo, Die Antwoord и Tyga, к ним добавились представитель альтернативного хип-хопа Brennan Savage, рэпер и человек-мем Oliver Tree, а также казахстанский хип-хоп исполнитель Скриптонит. Ратников пояснил, что приглашенные артисты соответствуют заявленному уровню.

«Суперзвездами приглашенные не являются. Кроме того, в приглашении суперзвезд в Казахстан нет экономического смысла, такие артисты обычно стоят дорого, а придет на них в три раза меньше, чем ожидают промоутеры, в этом и беда. На фестивале заявлены прекрасные артисты по размеру рынка, они также соответствуют промоутеру. Это хорошая заявка, которая должна вернуть вложенные средства, но боюсь, заработать в Казахстане нереально», - заявил он.

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По словам собеседника НСН, предстоящий фестиваль сможет собрать до семи тысяч зрителей в день.

«Рынок Казахстана никогда не был глубоким, продать билеты всегда чрезвычайно тяжело. Успехи были только с группами Nazareth, Uriah Heep, Deep Purple. Удачно прошел в 2015 году концерт Limp Bizkit, на который было продано 5,5 тысячи билетов, но больше там продать сложно. Думаю, на такой хороший традиционный лайн-ап концертного агентства «Мельница» и Park Live продать билеты будет непросто, но от пяти до семи тысяч зрителей в день будет. Заявлены любимейшие артисты российской публики, особенно московской и питерской. Думаю, около тысячи человек или не меньше 500 прибудет из России на этот фестиваль», - заключил эксперт.

Ранее основатель, генпродюсер фестиваля «Доброфест» Сергей Силушин сообщил «Радиоточке НСН», что в России есть множество любителей сорваться куда угодно ради концерта, поэтому фестиваль Yandex Park Live в Казахстане точно не останется без российских поклонников.

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ФОТО: https://vk.com/parklivefest
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