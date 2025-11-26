«Краснодар» вышел в полуфинал Кубка России после победы над «Оренбургом»

Во втором тайме результат укрепили Джон Кордоба (57-я минута), Батчи (71-я) и Жубала (85-я). Благодаря точному удару Кордоба сравнялся по количеству голов за клуб с Федором Смоловым — по 68, однако еще один его мяч в концовке был отменен VAR.

«Оренбург» после поражения продолжит борьбу в нижней сетке плей-офф, передает «Радиоточка НСН».

