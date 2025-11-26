В Москве скорректирует тарифы на проезд с января 2026 года

С 2 января 2026 года в Москве вступят в силу обновленные тарифы на проезд в городском транспорте. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Цена поездки при оплате биометрией составит 71 рубль. Стоимость разовой поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличится в среднем на 3,5 рубля. При этом стоимость «Единых» на 30 и 90 дней для школьников и студентов в зоне «Пригород» останется прежней — ими по-прежнему можно будет пользоваться на всех столичных и смежных автобусных маршрутах между Москвой и областью.

Сергей Собянин одобрил закупку 15 поездов для Центрального транспортного узла

Бесплатные пересадки между метро, МЦК, МЦД и наземным транспортом сохраняются. Индексация также затронет проезд на электросудах и тарифы на смежные автобусные маршруты в проекте «Москва — область».

Помимо этого, с 1 января 2026 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения автомобилей на городских стоянках. Она останется ниже фактических расходов Москвы на эвакуацию, передает «Радиоточка НСН».

