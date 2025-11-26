Пени за просрочку налогов в 2025 году могут составить до 2 тысяч рублей

Средний размер пеней за несвоевременную уплату имущественных налогов в 2025 году, по оценке специалистов, останется в диапазоне от нескольких сотен до 2 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Расчет суммы пеней будет зависеть прежде всего от размера задолженности по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество. В среднем долг физического лица, пропустившего срок оплаты, оценивается в 5-25 тысяч рублей.