Пени за просрочку налогов в 2025 году могут составить до 2 тысяч рублей
Средний размер пеней за несвоевременную уплату имущественных налогов в 2025 году, по оценке специалистов, останется в диапазоне от нескольких сотен до 2 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.
Расчет суммы пеней будет зависеть прежде всего от размера задолженности по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество. В среднем долг физического лица, пропустившего срок оплаты, оценивается в 5-25 тысяч рублей.
Вторым важным фактором станет продолжительность просрочки — пени начинают начисляться со следующего дня после установленной даты уплаты.
При долге около 15 тысяч рублей, просрочке в 90 дней и ключевой ставке Банка России на уровне 15% начисления могут составить примерно 675 рублей. Таким образом, при небольшой задержке сумма пеней, как предполагается, останется в привычном диапазоне, но будет напрямую зависеть от изменений ключевой ставки. В 2023–2024 годах её резкий рост уже приводил к увеличению ежедневных начислений, передает «Радиоточка НСН».
