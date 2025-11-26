В Таиланде пропал россиянин, не явившийся на рейс домой

Российский турист, 59-летний IT-специалист с Сахалина, исчез в международном аэропорту Бангкока за несколько часов до вылета в Россию. Об этом РИА Новости сообщила администратор русскоязычного тайского сообщества «Паттайя от А до Я» и представитель группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева.

По ее словам, Игорь Иванович Ярышь пропал 23 ноября, незадолго до посадки на рейс SU655, которым он должен был отправиться в Хабаровск. Родственники пытались связаться с ним, однако его телефон отключен, а сам он не выходит на связь уже несколько суток. При этом в полицию близкие пока не обращались.