Трудности в описании эмоций назвали возможным признаком депрессии
Проблемы с формулированием собственных эмоций и объяснением их причин могут говорить о развитии депрессии или тревожного расстройства. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр, доктор медицинских наук и заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета Андрей Шмилович.
По его словам, аффективные расстройства остаются наиболее распространенными психическими нарушениями. При этом тревога и подавленное настроение сами по себе могут быть нормальной реакцией на жизненные трудности, но становятся патологическими после нарушения когнитивного и социального функционирования, а также при появлении стойких соматических проявлений.
Шмилович отметил, что ключевыми клиническими признаками депрессии являются ангедония, нарушения витальных функций и инстинктивных влечений, а также алекситимия — невозможность человека понятно описать своё эмоциональное состояние. В депрессивных состояниях пациенты, как правило, не видят будущего, тогда как при обычном плохом настроении сохраняется ощущение перспективы.
Говоря о тревожных расстройствах, врач подчеркнул, что патологическая тревога лишена конкретного объекта и определяется как «свободно плавающая». Люди, испытывающие такие симптомы, часто не могут объяснить, что именно вызывает их состояние. Шмилович призвал в подобных случаях не пытаться самостоятельно решить проблему, а обращаться за помощью к специалистам, передает «Радиоточка НСН».
