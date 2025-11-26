Трудности в описании эмоций назвали возможным признаком депрессии

Проблемы с формулированием собственных эмоций и объяснением их причин могут говорить о развитии депрессии или тревожного расстройства. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр, доктор медицинских наук и заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета Андрей Шмилович.

По его словам, аффективные расстройства остаются наиболее распространенными психическими нарушениями. При этом тревога и подавленное настроение сами по себе могут быть нормальной реакцией на жизненные трудности, но становятся патологическими после нарушения когнитивного и социального функционирования, а также при появлении стойких соматических проявлений.