Защита отца экс-замглавы МО Иванова попросила не изымать подаренный мотоцикл
Отец бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова Вадим Иванов потребовал исключить из антикоррупционного иска Генпрокуратуры мотоцикл Triumph, который, по его словам, был подарен ему сыном еще до начала госслужбы последнего. Об этом говорится в письменных возражениях ответчика, сообщает РИА Новости.
В документе подчеркивается, что мотоцикл Triumph Thunderbird Storm ABS 2012 года выпуска был приобретен Тимуром Ивановым в 2015 году и зарегистрирован на него 28 июля того же года, когда нормы антикоррупционного законодательства на будущего чиновника еще не распространялись.
В связи с этим защита настаивает, что транспортное средство не может быть предметом антикоррупционного иска.
Пресненский суд Москвы в среду приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры об изъятии имущества. Среди ответчиков — бывшая супруга Светлана Захарова, отец Тимура Иванова, его гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, водитель Андрей Петров, а также несколько компаний, связанных со структурой экс-чиновника, передает «Радиоточка НСН».
