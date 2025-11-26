Защита отца экс-замглавы МО Иванова попросила не изымать подаренный мотоцикл

Отец бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова Вадим Иванов потребовал исключить из антикоррупционного иска Генпрокуратуры мотоцикл Triumph, который, по его словам, был подарен ему сыном еще до начала госслужбы последнего. Об этом говорится в письменных возражениях ответчика, сообщает РИА Новости.

В документе подчеркивается, что мотоцикл Triumph Thunderbird Storm ABS 2012 года выпуска был приобретен Тимуром Ивановым в 2015 году и зарегистрирован на него 28 июля того же года, когда нормы антикоррупционного законодательства на будущего чиновника еще не распространялись.