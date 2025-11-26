Суд рассмотрит иск Безрукова из-за масок с его изображением

Хамовнический суд Москвы в декабре проведет беседу по иску актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, которую он обвиняет в продаже масок с его изображением на маркетплейсах. Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщает РИА Новости.

Согласно документам, предварительная беседа назначена на 9 декабря в 13:45. В иске артист указывает, что на Wildberries и Ozon были размещены карнавальные и тканевые маски с использованием его лица.

Безруков утверждает, что ответчик без согласия применял его персональные данные — имя, фамилию и изображение, — и требует запретить дальнейшее распространение таких материалов, а также взыскать компенсацию морального вреда. Точная сумма не раскрывается.

Сама предпринимательница, жительница Белгородской области Кристина Соболевская, ранее заявила, что не получала досудебных претензий и не знакома с содержанием иска. Она также категорически опровергла продажу масок с изображением Безрукова, отметив, что ее бизнес связан исключительно с производством детских игрушек, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
