Суд рассмотрит иск Безрукова из-за масок с его изображением

Хамовнический суд Москвы в декабре проведет беседу по иску актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, которую он обвиняет в продаже масок с его изображением на маркетплейсах. Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщает РИА Новости.

Согласно документам, предварительная беседа назначена на 9 декабря в 13:45. В иске артист указывает, что на Wildberries и Ozon были размещены карнавальные и тканевые маски с использованием его лица.