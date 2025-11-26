Адвокат отверг слухи о фиктивном разводе Дмитрия и Полины Дибровых

Адвокат телеведущего Дмитрия Диброва Александр Добровинский опроверг распространившиеся в соцсетях заявления о том, что развод Дибровых был фиктивным. В беседе с NEWS.ru он назвал подобные утверждения бессмысленными и подчеркнул, что его клиент официально расторг брак.

Добровинский отметил, что не видит никакой возможной выгоды в фиктивном разводе и назвал женщину, распространившую слухи, «недостаточно осведомлённой» в вопросе. По словам юриста, подобные домыслы не имеют под собой оснований.