Адвокат отверг слухи о фиктивном разводе Дмитрия и Полины Дибровых

Адвокат телеведущего Дмитрия Диброва Александр Добровинский опроверг распространившиеся в соцсетях заявления о том, что развод Дибровых был фиктивным. В беседе с NEWS.ru он назвал подобные утверждения бессмысленными и подчеркнул, что его клиент официально расторг брак.

Добровинский отметил, что не видит никакой возможной выгоды в фиктивном разводе и назвал женщину, распространившую слухи, «недостаточно осведомлённой» в вопросе. По словам юриста, подобные домыслы не имеют под собой оснований.

Адвокат Гордон заявила, что Дибров не сможет лишить экс-супругу фамилии

Ранее подруга семьи Дибровых заявила, что расставание супругов было якобы инсценировкой и связано с пиаром и финансовыми интересами. Она также отрицала слухи о романе Дмитрия Диброва с другой женщиной и утверждала, что в историю был вовлечен друг семьи Роман Товстик.

По ее словам, привлечение Товстика привело к неожиданным последствиям, однако она уверяла, что у него отношения с другой женщиной, а не с Полиной Дибровой, передает «Радиоточка НСН».

