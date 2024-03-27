«Статус на лице?»: Пугачевой пророчат иноагентство на фоне молчания по «Крокусу»
Милонов заявил, что Пугачева уже прошла все критерии отбора в иноагенты, Бородин «начал процедуру», а Садальский призвал не пинать «падшего льва».
Спустя пять дней после теракта в «Крокус Сити Холл» в России вновь развернулась дискуссия о возможном признании иноагентом певицы Аллы Пугачевой.
Журналисты обратили внимание, что Примадонна никак не прокомментировала в соцсетях трагедию в «Крокусе», а 27 марта главный борец с неугодными артистами Виталий Бородин сообщил, что процедура признания Аллы Борисовны иностранным агентом уже началась.
ОТ БОРОДИНА ДО МИЛОНОВА: СТАТУС НА ЛИЦЕ
После отъезда Аллы Пугачевой из России и ряда ее резонансных заявлений многие удивлялись, почему ее до сих пор не прислали иноагентом. По словам главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, «последней каплей» стала пародия Пугачевой на певца Стаса Михайлова, пристыдившего ругающих Россию звезд.
6 марта певица разместила в соцсетях видео, в котором сначала говорила страшным голосом, а потом назвала Михайлова неприличным словом. На следующий день Бородин пожаловался генпрокурору РФ Игорю Краснову, а сегодня сообщил о результате обращения.
«Друзья, сообщаю очень важную новость. Пришёл ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение. Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», - написал Бородин в Telegram в полдесятого утра, пожелав всем «хорошего дня».
Эстафету у Бородина приняли депутаты Госдумы, самым ярким из которых, по традиции, оказался Виталий Милонов.
«Пугачёва давным-давно прошла критерии признания иностранным агентом. Просто некое милосердное отношение с учётом её прошлых заслуг, видимо, сдерживало окончательное решение по ней, но никто в России не сомневается, что ей уж точно статус давно уже написан на лице», - указал Милонов.
Депутат из Петербурга также высказал мнение, что сегодня Пугачева «потерялась как исполнитель», назвав при этом мужа певицы «мерзким подлецом».
Со своей стороны, член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев сказал НСН, что Пугачева «встала в один ряд с врагами России»
«Пугачева - известная советская и российская певица, бесспорно внесла свой вклад в российскую эстраду. Были и хорошие, добрые и многими любимые, «народные»песни. Оттого и жаль, что она, наряду с отдельными артистами, встала в один ряд с врагами России, негативно высказывающимся в отношении вооруженных сил РФ, специальной военной операции и помогающими вражеской стороне. На мой взгляд, настоящие патриоты страны должны, прежде всего, защищать интересы своего народа, своей Родины, государства, в трудную минуту быть с ней, а не сбегать в другие страны и давать негативные оценки происходящим событиям», - отметил Соловьев.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов оказался менее кровожаден.
«Все зависит от того, позволяла ли Пугачева себе действия, подпадающие под действие закона об иноагентах. Это не зависит от чьего-либо отношения, это процедурное решение, оно не зависит от мнения частных лиц. Все зависит от того, заслужила ли она своими действиями или нет, прошлые заслуги не имеют значения», — разъяснил Шолохов изданию «NEWS.ru».
ПАВШИЙ ЛЕВ И «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»
Однако нашлись и те, кто защитил Пугачеву. В их числе, в частности, оказались актер Станислав Садальский и певец Юрий Лоза.
«Я все время говорю, давайте начнем с депутатов, которые обворовали страну. Что прицепились к Пугачевой? Там миллиарды украдены, про это молчат, а Пугачеву пинают и пинают. (…) Я понимаю, что безопасно пинать Пугачеву — за нее ничего не будет, а за депутата еще неизвестно, как тебе придется отвечать. Это опасно. Потому что всегда павшего льва пинать безопасно», — философски заметил Садальский в беседе с «Газетой.ру».
Юрий Лоза высказал мнение, что признание Пугачевой иноагентом – это перебор. В апреле Юрий Эдуардович говорил НСН, что против исключения песен Примадонны из российских стримингов.
«Убирать весь контент не нужно, только вредоносный. Если это песня о любви, которая была когда-то спета, почему нет? Что в этом плохого? Мне говорят, что надо убрать все песни Пугачевой. Ребят, больные что ли? Не нужно заниматься ерундой. Если появляется вредоносный контент, его надо запрещать, а старое трогать не надо», - сказал Лоза, комментируя соответствующее предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева.
На фоне нового витка дискуссий об иноагентстве Пугачевой ее соцсети атаковали хейтеры, а журналисты с нетерпением ждут пятницы, когда Минюст объявляет имена новых иностранных агентов.
Помимо Пугачевой может достаться и ее дочери Кристине Орбакайте, попытавшейся было в начале весны возобновить концертную деятельность в России. 3 марта Орбакайте выступила в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. При этом, по данным местных СМИ, она выделила часть билетов семьям российских военнослужащих.
Однако 7 марта дочь Пугачевой не выступила на концерте в Кремлевском дворце. При этом организаторы заявляли, что не отменяли певицу, а не выступила она «по каким-то своим причинам». 16 марта Бородин возмутился тем, что «не видит» Орбакайте на избирательном участке, правда, пока вроде бы не просил признать и ее иноагентом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нобелевский лауреат Даниэль Канеман умер на 91-м году жизни
- Минобороны Украины отказалось от мобилизации граждан с 18 лет
- Замглавы ФТС Ягодкину арестовали на два месяца
- Полиция опровергла сообщения об очередях в миграционном центре «Сахарово»
- МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
- Россиян предупредили о трудностях с обменом старых долларов за рубежом
- МЧС: в теракте в «Крокусе» погибли 143 человека
- Блинкен проведет встречу с главой МИД Украины
- Благотворительный концерт «Пикника» в Петербурге начался с минуты молчания
- На Западе заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru