«Статус на лице?»: Пугачевой пророчат иноагентство на фоне молчания по «Крокусу»

ОТ БОРОДИНА ДО МИЛОНОВА: СТАТУС НА ЛИЦЕ

После отъезда Аллы Пугачевой из России и ряда ее резонансных заявлений многие удивлялись, почему ее до сих пор не прислали иноагентом. По словам главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, «последней каплей» стала пародия Пугачевой на певца Стаса Михайлова, пристыдившего ругающих Россию звезд.

6 марта певица разместила в соцсетях видео, в котором сначала говорила страшным голосом, а потом назвала Михайлова неприличным словом. На следующий день Бородин пожаловался генпрокурору РФ Игорю Краснову, а сегодня сообщил о результате обращения.

«Друзья, сообщаю очень важную новость. Пришёл ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение. Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», - написал Бородин в Telegram в полдесятого утра, пожелав всем «хорошего дня».

Эстафету у Бородина приняли депутаты Госдумы, самым ярким из которых, по традиции, оказался Виталий Милонов.

«Пугачёва давным-давно прошла критерии признания иностранным агентом. Просто некое милосердное отношение с учётом её прошлых заслуг, видимо, сдерживало окончательное решение по ней, но никто в России не сомневается, что ей уж точно статус давно уже написан на лице», - указал Милонов.

Депутат из Петербурга также высказал мнение, что сегодня Пугачева «потерялась как исполнитель», назвав при этом мужа певицы «мерзким подлецом».

Со своей стороны, член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев сказал НСН, что Пугачева «встала в один ряд с врагами России»

«Пугачева - известная советская и российская певица, бесспорно внесла свой вклад в российскую эстраду. Были и хорошие, добрые и многими любимые, «народные»песни. Оттого и жаль, что она, наряду с отдельными артистами, встала в один ряд с врагами России, негативно высказывающимся в отношении вооруженных сил РФ, специальной военной операции и помогающими вражеской стороне. На мой взгляд, настоящие патриоты страны должны, прежде всего, защищать интересы своего народа, своей Родины, государства, в трудную минуту быть с ней, а не сбегать в другие страны и давать негативные оценки происходящим событиям», - отметил Соловьев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов оказался менее кровожаден.

«Все зависит от того, позволяла ли Пугачева себе действия, подпадающие под действие закона об иноагентах. Это не зависит от чьего-либо отношения, это процедурное решение, оно не зависит от мнения частных лиц. Все зависит от того, заслужила ли она своими действиями или нет, прошлые заслуги не имеют значения», — разъяснил Шолохов изданию «NEWS.ru».