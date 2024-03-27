Благотворительный концерт «Пикника» в Петербурге начался с минуты молчания

В начале концерта лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский объявил минуту молчания. После этого встал весь зал.

Перед выступления музыкант сообщил, что из программы убрали неуместные песни. Шклярский отметил, что на концерт в Петербурге приехали и те, кто находился в «Крокусе» во время теракта.

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта перед началом концерта «Пикника». Жертвами теракта стали 140 человек, передает «Радиоточка НСН».

