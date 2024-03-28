VK Музыка записала альбом с популярными артистами в помощь пострадавшим в «Крокусе»
Российские исполнители записали альбом «Голос мой услышь», где спели песни народного артиста СССР Муслима Магомаева. Организатором записи альбома выступила VK Музыка.
В пресс-службе сервиса сообщили, что все полученные средства от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В альбом вошли 12 песен Магомаева, его поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы.
Отмечается, что артисты разных поколений постарались бережно исполнить великие песни, сохранив их мелодизм. В альбоме была использована вся палитра аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания.
В записи альбома приняли участие Валерия, Баста, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Три дня дождя, Полина Гагарина, Стас Михайлов, MACAN, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие. Стихотворение в интро читал Федор Бондарчук.
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