ГРУЗИЯ ВМЕСТО КАЗАХСТАНА: «НАВЕЛИ ПОРЯДОК»

В России нет официальных запретов на выступления рок-групп и музыкантов. В Сети гуляли различные «черные списки», однако их достоверность властями не подтверждена. Вместе с тем некоторые рок-звезды покинули Россию после начала СВО, но далеко не все они признаны иноагентами. Есть и группы, оставшиеся в стране, но не дающие на Родине концертов.

На сегодняшний день в число музыкантов-иноагентов по решению Минюста РФ входят Земфира, Андрей Макаревич («Машина времени»), Борис Гребенщиков («Аквариум»), Максим Покровский («Ногу свело»), Егор Бортник («Би-2»), Моргенштерн, Оксимирон, Монеточка, Noize MC, Владислав Лешкевич («Каста»), Илья Прусикин (Little Big), Дмитрий Спирин («Тараканы!») и ряд других исполнителей.

В 2023 и 2024 годах главным рок-фестивалем с участием отказавшихся от выступления в РФ групп был Family Fest в Казахстане, на котором выступали «Сплин», «Мумий Тролль», «ДДТ», Louna, «НАИВ», Animal ДжаZ и Anacondaz, а ведущим был Иван Ургант.

Однако в 2025 году это фестиваль резко поменял концепт, пригласив туда выступающие в России группы. В их числе, в частности, оказались Диана Арбенина, «КняZz», «Чиж&Co», «Кино», «Uma2rman» и «Нейромонах Феофан», а ведущим вместо Урганта стал Александр Пушной. Хедлайнеры 2026 года еще не объявлены.

На этом фоне в начале января первых участников объявил фестиваль Lions of Rock, который пройдет в августе в грузинском городе Поти. В первую четверку хедлайнеров вошли «Каста», «Нуки», «Animal ДжаZ» и «Элизиум». Организаторы обещают и другие имена.

Артем Евсеенко, агентство которого организовывало концерты Басты, «Зверей», «Би-2» и других известных групп, считает, что дело здесь в политике, а не в потере интереса казахстанской публики к россиянам.

«Я думаю, это политическое решение. Это сильно мозолит глаза нашему правительству, поэтому казахи приняли "адекватные меры". Как-то с запозданием, но внеслись какие-то поправки в рекомендации организаторам, кого стоит приглашать, а кого нет. В Грузии произойдет то же самое, просто до нее это доходит дольше. Позиции России на международной арене каждый день только укрепляются. Наметилась точка, все почувствовали центр силы Российской Федерации. Чем больше государства осознают это, тем больше у них меняется крен в ту или иную сторону. От этого будет зависеть, кого приглашать, а кого не приглашать из артистов. Артисты, которые отказались от своей страны в 2022 году, потерпят фиаско», - считает Евсеенко.

Со своей стороны, Бурлаков высказал мнение, что ситуация с фестивалями в Казахстане и Грузии не связана с востребованностью или невостребованностью артистов.

«Это не связано с востребованностью, здесь другие причины. Та же "Uma2rman" рядом не стояла по любви публике со "Сплином". В Грузии мы еще не до конца «навели порядок», так сказать. При этом в плане логистики в Грузию легко добраться из России, можно приехать на машине», - отметил продюсер.

Вместе с тем, Казахстан окончательно не закрыл двери для не выступающих в России артистов. Так, в 2026 году в этой стране запланированы концерты групп «ДДТ», Anacondaz и Louna.

А вот концерт Земфиры в Алматы летом 2025 года был отменен.

«С самого начала все пошло не так. Четыре месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ в проведении концерта от ректора , курирующего стадион «Хан-Тенгри» , разумеется, по надуманной причине», - написала тогда певица, отметив, что пыталась «сгладить неловкость последней встречи и красиво попрощаться», но этого не получилось.

Тем же летом она выступила на стадионе «Раздан» в Ереване и в теннисном клубе в грузинском Батуми.