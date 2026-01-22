«От стадионов до кабаков»: Что ждет в 2026 году «отмененные» в России рок-группы
Уехавшие за рубеж россияне уже по три раза поностальгировали и сейчас заняты выживанием, сказал Артем Евсеенко. Леонид Бурлаков объяснил, почему эмигранты перешли на западных звезд, а Грузия анонсировала новый фестиваль.
Грузия может занять место Казахстана, проводившего в последние годы самый крупный фестиваль с участием российских групп, не выступающих в своей стране. Фестиваль Lions of Rock, который должен пройти в Поти в августе, анонсировал первых хедлайнеров, в то время, как казахстанский Family Fest еще в 2025 году переориентировался на «разрешенные» российские группы.
Руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко и бывший продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков объяснили НСН, с чем связаны эти трансформации, в каких странах выгоднее выступать российским группам и что их ждет в 2026 году.
ГРУЗИЯ ВМЕСТО КАЗАХСТАНА: «НАВЕЛИ ПОРЯДОК»
В России нет официальных запретов на выступления рок-групп и музыкантов. В Сети гуляли различные «черные списки», однако их достоверность властями не подтверждена. Вместе с тем некоторые рок-звезды покинули Россию после начала СВО, но далеко не все они признаны иноагентами. Есть и группы, оставшиеся в стране, но не дающие на Родине концертов.
На сегодняшний день в число музыкантов-иноагентов по решению Минюста РФ входят Земфира, Андрей Макаревич («Машина времени»), Борис Гребенщиков («Аквариум»), Максим Покровский («Ногу свело»), Егор Бортник («Би-2»), Моргенштерн, Оксимирон, Монеточка, Noize MC, Владислав Лешкевич («Каста»), Илья Прусикин (Little Big), Дмитрий Спирин («Тараканы!») и ряд других исполнителей.
В 2023 и 2024 годах главным рок-фестивалем с участием отказавшихся от выступления в РФ групп был Family Fest в Казахстане, на котором выступали «Сплин», «Мумий Тролль», «ДДТ», Louna, «НАИВ», Animal ДжаZ и Anacondaz, а ведущим был Иван Ургант.
Однако в 2025 году это фестиваль резко поменял концепт, пригласив туда выступающие в России группы. В их числе, в частности, оказались Диана Арбенина, «КняZz», «Чиж&Co», «Кино», «Uma2rman» и «Нейромонах Феофан», а ведущим вместо Урганта стал Александр Пушной. Хедлайнеры 2026 года еще не объявлены.
На этом фоне в начале января первых участников объявил фестиваль Lions of Rock, который пройдет в августе в грузинском городе Поти. В первую четверку хедлайнеров вошли «Каста», «Нуки», «Animal ДжаZ» и «Элизиум». Организаторы обещают и другие имена.
Артем Евсеенко, агентство которого организовывало концерты Басты, «Зверей», «Би-2» и других известных групп, считает, что дело здесь в политике, а не в потере интереса казахстанской публики к россиянам.
«Я думаю, это политическое решение. Это сильно мозолит глаза нашему правительству, поэтому казахи приняли "адекватные меры". Как-то с запозданием, но внеслись какие-то поправки в рекомендации организаторам, кого стоит приглашать, а кого нет. В Грузии произойдет то же самое, просто до нее это доходит дольше. Позиции России на международной арене каждый день только укрепляются. Наметилась точка, все почувствовали центр силы Российской Федерации. Чем больше государства осознают это, тем больше у них меняется крен в ту или иную сторону. От этого будет зависеть, кого приглашать, а кого не приглашать из артистов. Артисты, которые отказались от своей страны в 2022 году, потерпят фиаско», - считает Евсеенко.
Со своей стороны, Бурлаков высказал мнение, что ситуация с фестивалями в Казахстане и Грузии не связана с востребованностью или невостребованностью артистов.
«Это не связано с востребованностью, здесь другие причины. Та же "Uma2rman" рядом не стояла по любви публике со "Сплином". В Грузии мы еще не до конца «навели порядок», так сказать. При этом в плане логистики в Грузию легко добраться из России, можно приехать на машине», - отметил продюсер.
Вместе с тем, Казахстан окончательно не закрыл двери для не выступающих в России артистов. Так, в 2026 году в этой стране запланированы концерты групп «ДДТ», Anacondaz и Louna.
А вот концерт Земфиры в Алматы летом 2025 года был отменен.
«С самого начала все пошло не так. Четыре месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ в проведении концерта от ректора , курирующего стадион «Хан-Тенгри» , разумеется, по надуманной причине», - написала тогда певица, отметив, что пыталась «сгладить неловкость последней встречи и красиво попрощаться», но этого не получилось.
Тем же летом она выступила на стадионе «Раздан» в Ереване и в теннисном клубе в грузинском Батуми.
ОТ МАЙАМИ ДО ЛОНДОНА: «РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ»
Некоторые музыканты, покинувшие в страну пытаются турить за океаном. Так, группа «ДДТ» дала в 2025 16 концертов в 10 странах, в том числе в США, а в конце января отправится в Австралию. Группа «Би-2» выступала 31 декабря в Майами, а потом дала еще несколько концертов в американских городах.
Кроме того, многие группы запланировали в 2026 году выступления в Западной Европе: Германии, Австрии, Испании, Великобритании и других странах. В их числе «ДДТ», «Сплин», «Машина времени», «Аквариум» и признанный иноагентом Моргенштерн.
Артем Евсеенко считает, что артистам в 2026-27 годах особо не стоит рассчитывать на русскоязычную публику в этих странах.
«Количество артистов, которые рванули на Запад осваивать новые рынки, немалое, однако, по моим наблюдениям, к 2026 году у переселенцев схлынул тот интерес к ним, который был в 2023-24 годах. Мы неоднократно делали гастроли за рубежом для российских артистов. За рубежом принято на российских артистов ходить где-то раз в 4-5 лет. Это не шаг в будущее, а вечер ностальгии. Люди считают, что если они сходили раз в этом году, то еще лет пять не пойдут точно. Поэтому рассчитывать на эту же аудиторию через год не приходится. Уехавшие от мобилизации россияне уже все несколько раз ходили на такие концерты и поностальгировали. У них сейчас другие заботы, задачи по выживанию стали важнее, чем интерес к артисту, на которого они уже сходили в России. В США наши артисты никому не интересны. Там своих забот и артистов хватает, это все на уровне "вспомнить юность или детство". Кроме того, массового переселения россиян в США не состоялась, кран быстро перекрыли. Если говорить про тенденции, то я считаю 2026-27 годы печальными для артистов, рассчитывающих на русскоязычную публику за рубежом», - пояснил эксперт.
Со своей стороны, Леонид Бурлаков отметил, что на концертах в Европе можно неплохо заработать, однако хорошо себя чувствуют там сейчас только 10-15 российских артистов.
«Больше всего людей ходит на российских артистов в Белграде, в Грузии, в Алматы, там больше стадионы. В Кишинев даже Баста и Агутин доезжали, и собирали полные стадионы. Что касается США, то я смотрел по продажам: одна очень известная в России группа еле-еле забивает на 30-40% зал. Многое зависит от конкретного артиста. Например, Земфира собирала главный концертный зал в Лондоне, Royal Albert Hall (в 2022 году - прим. НСН), туда пришло 6-7 тысяч человек и только 40% русскоязычных. На этот концерт хотели попасть известные промоутеры, продюсеры известных английских команд и так далее. Это был ажиотаж, поэтому все зависит от величины таланта. При этом частить с концертами не надо. Есть закон: один концерт в одном городе за год или за два года. В России есть тысяча городов, где можно выступать русскоязычным артистом, а там их очень ограниченное количество, 30-40 максимум. Жадные частят, и поэтому и не собирают. А те, кто готовится к концертам, выпускает новые песни, альбомы и так далее, выступают раз в два года. Там можно заработать больше, чем на аналогичных площадках в России, потому что билеты стоят дороже. При этом из звезд, которые сейчас не здесь, 10-15 максимум имеют хорошую концертную историю», - подчеркнул Бурлаков.
КУРОРТЫ И КАБАКИ: «ВЫБИРАЮТ ТЕЙЛОР СВИФТ»
Еще одним направлением, где любят выступать российские группы, являются обожаемые соотечественниками курорты – ОАЭ, Бали, Таиланд и Турция. Кроме того, музыканты по традиции едут в Израиль (Тель-Авив) и на Кипр (Лимасол и Пафос).
Однако там им приходятся конкурировать с западными звездами, да и ассортимент «уехавших» артистов на курортах не так велик. В 2026 году их числе оказались Валерий Меладзе (31 декабря выступил в Дубае, в январе – в Таиланде и на Бали, а также даст серию концертов в отелях Турции), Anacondaz (выступят в январе в Пхукете и на Бали) и «Сплин» (выступит в феврале в Дубае).
«Очень много российских туристов едет в Турцию, там проводится много мероприятий. В Таиланде и на Бали тоже выступают российские артисты. Там другая история, это же курорты, сменяемость рублики постоянная. Туда приезжают хорошо зарабатывающие люди из городов, куда большие артисты просто не доезжают. Например, Салехард, Магадан, Надым. Они приехали в отпуск и конечно же сходят на такого артиста. При этом, если взять Эмираты, Дубай, там не очень жалуют иноагентов», - сказал в этой связи Артем Евсеенко.
Со своей стороны, Леонид Бурлаков отметил, что в концертами в Турции не все так безоблачно, как кажется.
«В Анталии выступала группа «Би-2», когда я там отдыхал, и не очень много людей собралось. При этом, если группа давно не выступала в России, на нее придут поглазеть, любопытство всегда преобладает. Поклонников группы приходит процентов 30, а все остальные - это люди, которым просто рядом проходили. Вряд ли кто-то полетит на «Би-2» в Дубай, а вот в Алматы и Грузию поедут», - отметил продюсер.
В Абу-Даби (ОАЭ) в январе-мае запланированы концерты Linkin Park, Muse, Scorpions, Рики Мартина, Мерайи Кэри, Брайана Адамса и Кристины Агилеры. В Стамбуле в 2026 году выступят Gorillaz, Offspring, Элис Купер и Megadeth.
Бурлаков указал, что покинувшие страну россияне пытаются ассимилироваться в других странах и переходит на западных рок-звезд.
«Количество таких туров уменьшается и будет уменьшаться, потому что материала нового нет, а информационного поля по этим артистам все меньше и меньше. Сейчас оттуда идет приток россиян обратно, а те, кто решил связать свою жизнь с какой-то другой страной, ассимилируются и начинают больше ходить на концерты местных групп. Все познается в сравнении. Например, прилетают инопланетяне, а мы хвастаемся: у нас Rolling Stones собирает 80 тысяч человек, а они говорят: мы планету арендуем для концерта нашего вселенско-популярного ансамбля. Когда вы находитесь там, откуда пошла вся эта рок-культура, люди начинают ходить на воссоединившиеся Oasis, Radiohead, шоу Тейлор Свифт, которое миллиарды стоит. А наши артисты пытаются заработать и как-то выжить, а не шоу сделать. Мы это не первый раз проходим. После Великой Октябрьской революции тоже была куча артистов, которые потихонечку растворились, а потом по кабакам выступали», - заключил собеседник НСН.
В конце января 2024 года музыкантов группы «Би-2» задержали и арестовали в Таиланде, после чего депортировали в Израиль. Вскоре были отменены их концерты в Дубае и Турции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
