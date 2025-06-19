Земфира объявила об отмене концерта в Казахстане

Российская певица Земфира (признана в РФ иноагентом) в своём Telegram-канале объявила, что её выступление в Алматы (Казахстан) не состоится.

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По её словам, ректор Казахского национального университета, который курирует стадион «Хан-Тенгри», отказал в аренде площадки.

«Четыре месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ... разумеется, по надуманной причине. За две недели до концерта», - написала исполнительница.

Проректор вуза Абдрахман Тасыбаев, в свою очередь заявил, что в уведомлении на проведение мероприятия не было указано, что это будет концерт Земфиры. Также он добавил, что стадион «Хан-Тенгри» расположен рядом с жилыми домами, поэтому такие шоу в вечернее и ночное время на площадке не проводятся.

Ранее в Новосибирской области отказались запрещать концерты группы «Ленинград», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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