«Музыка в цифровых форматах у нас есть на всех цифровых площадках. А в аналоговом звучании у нас работ еще не было. Кроме того, это коллекционная пластинка. Всего вышло 600 экземпляров. Есть и суперколлекционная золотая пластинка, к которой прилагается буклет со словами песен, нашими фотографиями и прочим. Золотой цвет у нас используется в логотипе. Черный цвет — классический. Белый цвет — свет, за который сражался Урал-батыр на земле. Мы чувствуем груз ответственности за свое творчество, потому что в каждой песне поднимаются заветы и наставления Урал-батыра. Это одно из святых древних писаний, которое появилось задолго до Библии, Корана и так далее. Это писание тысячелетиями передавалось из уст в уста нашим народом. Только 115 лет назад его привели в письменную форму. Здесь ответственность гораздо выше, она на другом уровне», – сказал собеседник НСН.

По его словам, после первого винила на башкирском языке Ay Yola не собирается останавливаться.

«Мы планируем виниловые релизы и в будущем. Сейчас работаем над вторым альбомом. Завтра выходит клип на песню "Amanat", в которой объединены уже восемь эпосов. Эта песня войдет во второй альбом. Сингл уже вышел, завтра будет клип», – добавил музыкант.

Ранее лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов признался, что отлично относится к записи музыки на виниле и анонсировал три альбома на пластинках.

