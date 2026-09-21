Ay Yola выпустила первый винил на башкирском языке за 36 лет
Участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов объяснил НСН, почему коллектив решился на такой музыкальный эксперимент.
Группа Ay Yola выпустила первый виниловый альбом на башкирском языке за последние 36 лет — пластинку «Ural Batyr» тиражом 600 экземпляров. Участник коллектива Руслан Шайхитдинов рассказал НСН, каково это — работать с текстом, который старше Библии.
«Музыка в цифровых форматах у нас есть на всех цифровых площадках. А в аналоговом звучании у нас работ еще не было. Кроме того, это коллекционная пластинка. Всего вышло 600 экземпляров. Есть и суперколлекционная золотая пластинка, к которой прилагается буклет со словами песен, нашими фотографиями и прочим. Золотой цвет у нас используется в логотипе. Черный цвет — классический. Белый цвет — свет, за который сражался Урал-батыр на земле. Мы чувствуем груз ответственности за свое творчество, потому что в каждой песне поднимаются заветы и наставления Урал-батыра. Это одно из святых древних писаний, которое появилось задолго до Библии, Корана и так далее. Это писание тысячелетиями передавалось из уст в уста нашим народом. Только 115 лет назад его привели в письменную форму. Здесь ответственность гораздо выше, она на другом уровне», – сказал собеседник НСН.
По его словам, после первого винила на башкирском языке Ay Yola не собирается останавливаться.
«Мы планируем виниловые релизы и в будущем. Сейчас работаем над вторым альбомом. Завтра выходит клип на песню "Amanat", в которой объединены уже восемь эпосов. Эта песня войдет во второй альбом. Сингл уже вышел, завтра будет клип», – добавил музыкант.
Ранее лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов признался, что отлично относится к записи музыки на виниле и анонсировал три альбома на пластинках.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Как шагреневая кожа»: Россиянам посоветовали не ждать снижения цен на жилье
- Экс-глава Минобороны Украины рассказал, почему Зеленский отказался от выборов
- В Совфеде назвали единственное спасение Украины от тяжелой зимы
- Палец, глаз и голос: Как работает новая система идентификации в аэропортах
- Экс-министр объяснил, чем угрожает дефицит бюджета России
- Россиянам назвали автомобили, наиболее уязвимые перед некачественным топливом
- Кижи, мамонты и Байкал: В какие регионы едут россияне за этнотуризмом
- Ирина Салтыкова продала квартиру, где снимали фильм «Брат-2»
- Туроператоры ждут прироста поездок в Индию на 50% при безвизе
- В России предрекли деиндустриализацию в Евросоюзе из-за газового кризиса