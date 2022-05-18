Группа «Би-2» перенесла свои весенние концерты
Группа «Би-2» на своеё странице в соцсети «ВКонтакте» объявила, что концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года.
Новые даты выступлений будут объявлены позднее, пока известно лишь о концерте в Москве - его перенесли на 10 июня 2023 года.
«Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаёмся с вами, но пока — без живых концертов. Все наши перенесённые концерты обязательно состоятся», - подчеркнули музыканты.
Также «Би-2» поблагодарили своих поклонников, которые решат дождаться концертов в своих городах и не будут сдавать билеты на перенесённые шоу - они действительными. Возврат билетов доступен на официальном сайте группы.
Ранее группа «Би-2» объявила, что её концерт в Омске был отменён. По информации местных СМИ, причиной отмены стал баннер «Za президента», размещённый на стадионе «Красная звезда». Вокалист группы «Би-2» Лева не стал комментировать причину отмены концерта в Омске, пишут «Известия».
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