Группа «Би-2» перенесла свои весенние концерты

Новые даты выступлений будут объявлены позднее, пока известно лишь о концерте в Москве - его перенесли на 10 июня 2023 года.

«Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаёмся с вами, но пока — без живых концертов. Все наши перенесённые концерты обязательно состоятся», - подчеркнули музыканты.

Также «Би-2» поблагодарили своих поклонников, которые решат дождаться концертов в своих городах и не будут сдавать билеты на перенесённые шоу - они действительными. Возврат билетов доступен на официальном сайте группы.

Ранее группа «Би-2» объявила, что её концерт в Омске был отменён. По информации местных СМИ, причиной отмены стал баннер «Za президента», размещённый на стадионе «Красная звезда». Вокалист группы «Би-2» Лева не стал комментировать причину отмены концерта в Омске, пишут «Известия».

Позже последовали отмены концертов «Би-2» в Казани и Уфе.

