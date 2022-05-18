Группа «Би-2» перенесла свои весенние концерты

Группа «Би-2» на своеё странице в соцсети «ВКонтакте» объявила, что концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года.

Замглавы Курултая Башкирии возмутило проведение концерта рок-группы «Би-2» в Уфе

Новые даты выступлений будут объявлены позднее, пока известно лишь о концерте в Москве - его перенесли на 10 июня 2023 года.

«Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаёмся с вами, но пока — без живых концертов. Все наши перенесённые концерты обязательно состоятся», - подчеркнули музыканты.

Также «Би-2» поблагодарили своих поклонников, которые решат дождаться концертов в своих городах и не будут сдавать билеты на перенесённые шоу - они действительными. Возврат билетов доступен на официальном сайте группы.

Ранее группа «Би-2» объявила, что её концерт в Омске был отменён. По информации местных СМИ, причиной отмены стал баннер «Za президента», размещённый на стадионе «Красная звезда». Вокалист группы «Би-2» Лева не стал комментировать причину отмены концерта в Омске, пишут «Известия».

Позже последовали отмены концертов «Би-2» в Казани и Уфе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Официальное сообщество "Би-2" в Facebook
ТЕГИ:РоссияКонцертМузыкантыБи-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры