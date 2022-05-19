СМИ: На Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию ВС России

По данным СМИ, во время выступления на «Уфа-арене» перед 8 тысячами зрителей музыкант высказывался против специальной военной операции на Украине. В соответствии с КоАП, за подобное правонарушение гражданам грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей, юрлицам — до 500 тысяч.

Как сообщил в соцсетях продюсер Радмира Усаева, на концерте Шевчук рассуждал «о родине», а после выступления к музыканту пришли силовики. По словам Усаева, правоохранители провели беседу с лидером ДДТ и хотели его задержать, однако ограничились протоколом.

