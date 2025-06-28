Режиссер Андреасян попал в базу сайта «Миротворец»
28 июня 202505:26
Режиссера Сарика Андреасяна включили в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в России). Об этом пишет РИА Новости.
Как отмечается на портале, кинематографист участвовал в «информационной провокации против Украины». Также на сайте обвинили Андреасяна в якобы сознательном нарушении украинских границ и незаконной деятельности в Крыму.
Ранее актера Михаила Ефремова внесли в базу «Миротворца» из-за «информационной поддержки нападения на Украину».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru