Режиссер Андреасян попал в базу сайта «Миротворец»

Режиссера Сарика Андреасяна включили в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен и заблокирован в России). Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается на портале, кинематографист участвовал в «информационной провокации против Украины». Также на сайте обвинили Андреасяна в якобы сознательном нарушении украинских границ и незаконной деятельности в Крыму.

Ранее актера Михаила Ефремова внесли в базу «Миротворца» из-за «информационной поддержки нападения на Украину».

