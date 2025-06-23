Украина внесла комика Мусагалиева в список угрожающих нацбезопасности лиц

В ведомстве заявили, что шоумен попал в перечень за поддержку действий России и её президента Владимира Путина, а также за участие в концерте в ДНР в 2023 году.

«Включить в перечень лиц, осуществляющих угрозу национальной безопасности: Мусагалиев Азамат Тахирович», — говорится в приказе украинского Минкульта.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин попал в базу украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ, признан экстремистским и заблокирован по решению суда), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

