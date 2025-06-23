Украина внесла комика Мусагалиева в список угрожающих нацбезопасности лиц
Российского комика Азамата Мусагалиева включили в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций.
В ведомстве заявили, что шоумен попал в перечень за поддержку действий России и её президента Владимира Путина, а также за участие в концерте в ДНР в 2023 году.
«Включить в перечень лиц, осуществляющих угрозу национальной безопасности: Мусагалиев Азамат Тахирович», — говорится в приказе украинского Минкульта.
Ранее российский хоккеист Александр Овечкин попал в базу украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ, признан экстремистским и заблокирован по решению суда), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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