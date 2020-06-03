Радиостанция «Серебряный дождь» может превратиться в «проигрыватель компакт-дисков»

Из-за резкого падения доходов от рекламы радиостанция «Серебряный дождь» может сменить формат и название. Об этом в прямом эфире объявил основатель и один из акционеров радиостанции Дмитрий Савицкий сегодня, 3 июня.

В беседе с НСН он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято.

«Решение пока не принято, но формат думаем менять в сторону экономии денег. Такой формат называется «музыкальная шкатулка». Это не поможет повысить доходы, а поможет только снизить расходы. Всех уволим и будем как проигрыватель компакт-дисков. Это, конечно, все очень условно, потому что все-равно [расходы] будут около 6 млн рублей в месяц», -рассказал Савицкий.

При этом, он отметил, что «ущерб велик настолько, что не совместим с жизнью радиостанции». Сокращения затронули 30% сотрудников, также уже закрыты ряд передач, прекращено производство новостных выпусков в выходные дни, утренних новостей и в 23 часа.