Радиостанция «Серебряный дождь» может превратиться в «проигрыватель компакт-дисков»
Основатель и один из акционеров «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий в эфире НСН назвал выбор нового названия радиостанции и её музыкального наполнения второстепенным делом.
Из-за резкого падения доходов от рекламы радиостанция «Серебряный дождь» может сменить формат и название. Об этом в прямом эфире объявил основатель и один из акционеров радиостанции Дмитрий Савицкий сегодня, 3 июня.
В беседе с НСН он подчеркнул, что окончательное решение пока не принято.
«Решение пока не принято, но формат думаем менять в сторону экономии денег. Такой формат называется «музыкальная шкатулка». Это не поможет повысить доходы, а поможет только снизить расходы. Всех уволим и будем как проигрыватель компакт-дисков. Это, конечно, все очень условно, потому что все-равно [расходы] будут около 6 млн рублей в месяц», -рассказал Савицкий.
При этом, он отметил, что «ущерб велик настолько, что не совместим с жизнью радиостанции». Сокращения затронули 30% сотрудников, также уже закрыты ряд передач, прекращено производство новостных выпусков в выходные дни, утренних новостей и в 23 часа.
По словам, основателя «Серебряного дождя», если в ближайшее время не будет наблюдаться прирост рекламодателей, то радиостанция может полностью сменить формат и название уже с 4 июля.
«Была идея сменить название полностью или оставить укороченное - «СД радио», как подверсия «Серебряного дождя». Но финального решения никакого не принято, потому что только сегодня был эфир, посвященный этому вопросу, чтобы обсудить это все со слушателями. Формат и направление музыки пока не обсуждались, потому что, если придется, то это, как нам кажется, не очень сложный вопрос, он для нас второстепенен», - заключил собеседник НСН.
Ранее НСН сообщала, что разгорающийся в стране экономический кризис грозит крахом радиовещательной отрасли. Об этом в обращении к Министерству связи заявили вице-президенты Российской академии радио (РАР) Юлия Голубева, Юрий Костин и Александр Полесицкий.
По их мнению, обрушить медиаиндустрию может падение выручки от рекламы, которая является основным источником доходов для всех СМИ, а для некоторых практически единственным, достигая 90%. Для радиорынка это обернется сокращением зоны вещания национальных станций, приостановке и массовому прекращению вещания локальных станций, дефолтами и увольнениями сотрудников.
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