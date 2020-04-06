«Счет идет на недели»: Радио свалилось в штопор, Союз журналистов спешит на помощь
Основатель «Серебряного дождя» и глава Союза журналистов России в эфире НСН рассказали о критической ситуации, назревшей в радиоотрасли.
Разгорающийся в стране экономический кризис грозит крахом радиовещательной отрасли. Об этом в обращении к Министерству связи заявили вице-президенты Российской академии радио (РАР) Юлия Голубева, Юрий Костин и Александр Полесицкий.
По их мнению, обрушить медиаиндустрию может падение выручки от рекламы, которая является основным источником доходов для всех СМИ, а для некоторых практически единственным, достигая 90%. Для радиорынка это обернется сокращением зоны вещания национальных станций, приостановке и массовому прекращению вещания локальных станций, дефолтами и увольнениями сотрудников.
Помимо обращения в Минсвязи, радиостанции обратились к Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) с просьбой предоставить 50% скидку от текущей стоимости услуг по распространению сигнала для всех FM-радиостанций РФ на шесть месяцев.
Основатель и один из акционеров радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрий Савицкий в интервью НСН поддержал коллег.
«Я с оценкой согласен. Готов подписаться под каждым словом!», - заявил он.
По словам Дмитрия Савицкого, никаких планов на будущее его радиостанция уже не строит: «Пока живем одним днем. Сказать что-то сложно, но понятно, что долго так не протянем. И это не в месяцах, а в неделях... Продумываем урезание бюджета, просчитываем сокращение штата», - признался НСН Савицкий.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал, что в крайне тяжелой ситуации оказались все российские средства массовой информации.
«Союз журналистов России очень внимательно следит за ситуацией. Мы уже направили письма руководству Москвы с просьбой помочь с защитными средствами и на имя премьер-министра, подобно рассказали, что происходит в разных отраслях журналистики. Попросили включить печатные СМИ в список обязательных к распространению товаров в этой тяжелой ситуации. Предложили целый ряд мер, которые сейчас важны для всех отраслей журналистики. Это отсрочка на полгода всех налоговых платежей, коммунальных, арендных платежей, мораторий на проведение проверок, корректировка предоставления отчетности, отсрочка по кредитам, возврат переплаты по налогам. Целый список. Хотя растет телесмотрение, потому что все сидят дома, да и радио слушают, но катастрофически падает реклама. В ближайший год падение рекламного рынка может составить от 30 до 50 процентов. Это критично для выживания очень многих теле- и радиостанций, газет», - подтвердил глава СЖР.
По словам Соловьева, "Союз Журналистов России" поддержит радиоотрасль:
«Мы поддерживаем коллег по радио, мы сегодня разместили у нас на сайте СЖР ту информацию, которую, опубликовала НСН, о ситуации в отрасли. Мы присоединяемся к просьбам к руководству страны, руководству РТРС, чтобы поддержать радиоотрасль», - заверил НСН глава СЖР.
Ранее в эфире НСН ситуацию в радиовещательной отрасли прокомментировали топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов. По их словам, без поддержки со стороны государства отрасль может попросту обанкротиться.
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