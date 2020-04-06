«Счет идет на недели»: Радио свалилось в штопор, Союз журналистов спешит на помощь

Разгорающийся в стране экономический кризис грозит крахом радиовещательной отрасли. Об этом в обращении к Министерству связи заявили вице-президенты Российской академии радио (РАР) Юлия Голубева, Юрий Костин и Александр Полесицкий.



По их мнению, обрушить медиаиндустрию может падение выручки от рекламы, которая является основным источником доходов для всех СМИ, а для некоторых практически единственным, достигая 90%. Для радиорынка это обернется сокращением зоны вещания национальных станций, приостановке и массовому прекращению вещания локальных станций, дефолтами и увольнениями сотрудников.



Помимо обращения в Минсвязи, радиостанции обратились к Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) с просьбой предоставить 50% скидку от текущей стоимости услуг по распространению сигнала для всех FM-радиостанций РФ на шесть месяцев.



Основатель и один из акционеров радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрий Савицкий в интервью НСН поддержал коллег.



«Я с оценкой согласен. Готов подписаться под каждым словом!», - заявил он.



По словам Дмитрия Савицкого, никаких планов на будущее его радиостанция уже не строит: «Пока живем одним днем. Сказать что-то сложно, но понятно, что долго так не протянем. И это не в месяцах, а в неделях... Продумываем урезание бюджета, просчитываем сокращение штата», - признался НСН Савицкий.