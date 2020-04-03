Радио готовится к потере городов и сотрудников

Вице-президенты Российской академии радио (РАР) Юлия Голубева, Юрий Костин и Александр Полесицкий выступили с обращением к Министерству связи, в котором прямо заявили о грядущем банкротстве отрасли.

«Кризисные явления грозят обрушить медиа-индустрию: целыми отраслями уходит реклама, выручка от которой является основным источником доходов для всех средств массовой информации, а для некоторых практически единственным. Так, по данным экспертов, прогнозируемое падение рекламного рынка составит 30-50%, в то время как доля рекламной выручки в структуре доходов холдингов составляет от 70% до 90%», - отмечается в тексте обращения, которое есть в распоряжении НСН.

Убрать налоги и посредников

Для радиостанций расходы на распространение сигнала являются второй по размеру статьёй затрат после оплаты труда, напоминают в РАР. При пессимистичном сценарии развития событий большинство радиостанций России не смогут выполнять обязательства, что приведёт к сокращению зоны вещания национальных станций, приостановке и массовому прекращению вещания локальных станций, указано в обращении.

Как стало известно НСН, помимо обращения в Минсвязи, радиостанции обратились и к ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) с просьбой предоставить 50% скидку от текущей стоимости услуг по распространению сигнала для всех FM-радиостанций РФ на шесть месяцев.

Избежать массовых дефолтов и увольнений сотрудников радиокомпаний, поможет список из 15 первоочередных мер, приведенных в письме в министерство. В их числе отмена выездных и встречных налоговых проверок до конца года, налоговые каникулы по страховым взносам, налогам на прибыль и НДС, налогу на имущество, отсрочка выплат до конца года, изменение порядка расчета налога на прибыль и другие меры. Также предлагается обязать госкомпании закупать рекламу только у обладателей «рекламных активов», минуя посредников в лице рекламных агентств.

Авторы обращения напоминают, что радиовещатели занимаются стратегически важной деятельностью – информируют население в круглосуточном режиме, что особенно актуально и необходимо в сложившейся ситуации.

Платежи рухнули 3 недели назад

С просьбой прокомментировать обращение к государству о помощи и рассказать о реальном положение дел в отрасли, НСН обратилась к руководителям ведущих российских радиохолдингов, объединяющих общим числом более 30 радиостанций.

Общее мнение топ-менеджеров – процесс падения только начался, но дальше может быть и хуже:

«О положении в отрасли сложно говорить, настолько неопределённая сейчас ситуация. Неопределённая в том смысле, что никто пока не понимает, сколько будет продолжаться это падение радиорынка», - признался в беседе с НСН Юрий Костин, генеральный директор «ГПМ Радио» (объединяет девять радиобрендов: «Авторадио», РАДИО ENERGY , «Юмор FM», Радио Romantika, Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Эхо Москвы»).

Юрий Костин подтвердил НСН факты «единичных случаев снятия рекламных кампаний», но, по его словам, у «ГПМ Радио» падение рекламных доходов еще не приняло обвальный характер. Более откровенны были его коллеги из других радиохолдингов.

Рекламодатели затаились и ждут развития событий, заявила в эфире НСН Юлия Голубева, генеральный директор холдинга Krutoy Media, объединяющего радиостанции Love Radio, «Радио Дача», «Русский Хит», «Восток FM», «Такси FM», «Весна FM».

«Сегодняшняя ситуация очень сложная, и такого не было у нас никогда. Платежи от контрагентов за услуги, оказанные нами в первом квартале, прекратились уже недели три назад. Признаюсь, мы испытываем серьезный недостаток в денежных средствах. Долги контрагентов за услуги, оказанные нами в 2019 году, собираются очень сложно. И без того небольшой кусок рекламного пирога, который распределялся в пользу радио, в первом квартале текущего года не просто схлопнулся — такое ощущение, что он растворился, потерял осязаемые границы и перестал существовать. Рекламодатели массово снимают рекламные кампании, потому что остановилась их деятельность: это туроператоры, авиакомпании, индустрия развлечений, общественное питание», - рассказывает Юлия Голубева.

Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева («Наше Радио», Rock FM и Радио Jazz) подтвердила тотальное падение рынка:

«У некоторых полностью остановились платежи от рекламодателей. По многим позициям падение составляет до 90% от плановых показателей. Скажу больше, львиная доля рекламных кампаний, которые были запланированы на апрель сейчас в подвешенном состоянии, и рекламодателя можно понять.

Но в тоже время, мы видим, что радио стали слушать больше. Мультимедиа Холдинг проводил опрос среди своих слушателей о том, как изменилось их радиослушание в режиме самоизоляции. 36% ответили, что стали слушать радио больше, а 60% отметили, что слушают радио так же, как и раньше.» - рассказала она НСН.

Дальнейшие прогнозы падения радиорынка, действительно, очень жёсткие, сообщил НСН Александр Полесицкий, первый заместитель гендиректора Европейской медиагруппы (радиостанции Европа Плюс, Ретро FM, РАДИО 7, Кекс FM, «Радио Спорт», Радио Рекорд-Москва, национальные радиовещательные сети «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Новое Радио», «Спорт FM», «Радио 7 на семи холмах», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная»).

«Год начинался, да и первый квартал закрылся - у нас, во всяком случае, не так плохо, несмотря на пессимистические прогнозы. Но с введением ограничительных мер, наложившихся на экономический кризис, ситуация стала тяжелой. Да, слушать радио стали, даже оказавшись в удаленном доступе, не меньше, а в некоторых возрастных категориях - больше, чем раньше. Но доходы от рекламы, естественно, резко идут вниз. По итогам года цифра минус 50% может оказаться вполне достижимой. Чуть легче будет сильным станциям... В целом же будущее зависит от того, сколько продлятся ограничительные меры и остановка бизнеса, не говоря уже о ценах на нефть и прочей макроэкономике», - считает Александр Полесицкий.

Радио впервые просит помощи

По мнению опрошенных НСН участников рынка, справиться с грянувшим кризисом, радиостанциям может помочь только государство:

«Если мы хотим сохранить отрасль, которую сегодня слушают десятки миллионов людей каждый день, нам обязательно нужно сократить расходы по оплате передачи сигнала. Нынешние расценки при обрушении рынка выдержать, особенно большинству некрупных вещателей, будет сложно.Государственная организация РТРС, распространяющая сигнал, может снизить расценки, только получив государственные субвенции, что маловероятно. Паллиативные меры: снижение мощности, сокращение часов вещания, отсрочка платежей- где- то будут полезны, но с другой стороны, ухудшение условий вещания с целью экономии отрицательно скажется на аудитории. Конечно, нужны срочные дополнительные меры. Отсрочки по уплате налогов, снижение страховых взносов - это позволит избежать крайних мер, таких, как увольнения, и поможет радио выжить», - рассказал в эфире НСН первый заместитель гендиректора Европейской медиагруппы Александр Полесицкий.

В свою очередь, гендиректор холдинга Krutoy Media Юлия Голубева считает, что правительство неверно интерпретирует меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные президентом Путиным. Помощь нужно оказывать не только тем, кого правительство считает пострадавшими сильнее всего, а всему малому и среднему бизнесу, подчёркивает она:

«Нам могло бы помочь скорейшее принятие всех тех мер, о которых заявил Путин, в части поддержки малого и среднего бизнеса и предприятий, являющихся стратегически важными и системообразующими», - уверена гендиректор Krutoy Media.

Юрий Костин также полагает, что помощи нужно добиваться в первую очередь не от РТРС, а именно от государства.

«Самое бесперспективное, я считаю, это просить снижения тарифов у своих коллег, которые обеспечивают тебе вещание. Это значит, что мы пойдем по кругу и будем друг друга убивать. Здесь нужна помощь государства, оно впервые должно оказать поддержку радио, которое всегда было на стороне здравого смысла. Радио — самый надёжный способ доставки информации. Нам нужна помощь в части снижения налогового бремени», - заявил НСН генеральный директор «ГПМ Радио».

Сокращения – крайний рубеж

О грядущих сокращениях персонала на своих радиостанциях топ-менеджеры пока говорят осторожно. Но не скрывают, что стоят на пороге массовых увольнений в отрасли. Если государство не подставит плечо радиовещателям, сама индустрия вряд ли справится — речь пойдёт о выживании.

«Сколько продержится [отрасль], мне сказать сложно. Это была бы чистейшая спекуляция, ведь, мы не знаем глубину, тяжесть и продолжительность всей нынешней ситуации. Но если существующие тенденции продлятся больше 4 месяцев, думаю, что 2020 год переживут далеко-далеко не все», - считает Александр Полесицкий.

«Что значит продержаться? Работать и предоставлять аудитории качественный контент в таких условиях мы сможем месяца три, не больше», - прогнозирует Юлия Голубева. Скольких сотрудников ее холдинг может недосчитаться после кризиса, гендиректор предпочла не уточнять, но напомнила НСН, что в 2008-2009 годах сокращения в среднем по рынку достигали до 30% персонала.

Вместе с тем, сохранить сотрудников — это главная задача радиостанций в кризис, отмечает Юрий Костин: «На радио самый главный капитал — это люди! Нужно сохранить профессионалов. Сокращений надо избежать любыми способами».

С ним согласна и Евгения Киселева: «Мы активно прорабатываем сейчас все самые негативные сценарии. И сокращение персонала – это то, на что мы пойдем в последнюю очередь. Это крайний рубеж. Надеюсь, всем нам помогут устоять, а дальше мы восстановимся сами. Радио, в отличие от телевидения никогда не имело государственных дотаций, но сейчас нам нужна разовая помощь, и мы надеемся ее получить».

По словам Костина, в кризис радио обычно страдает больше других СМИ, но быстрее восстанавливается.

«В ситуации с эпидемией коронавируса и паникой в обществе, радио становится невероятно актуальным и даже стратегически важным медиа. Мир никогда уже не будет прежним, но радио как самый адаптированный способ передачи практической и музыкальной информации ещё всех удивит. У меня такое ощущение возникло за последние недели. Поэтому, даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, радио как индустрия никуда не денется. Но, многие будут вынуждены уйти с рынка», - подытожил гендиректор «ГПМ Радио».

