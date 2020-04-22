Недовольное радио шипит на Минсвязи

Поиски организаторов этого анонимного радийного флешмоба привели НСН на радиостанцию «Серебряный дождь». Основатель и один из акционеров «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий в интервью НСН признался, что не знает, кто стоит за рассылкой «тревожного ролика» по отрасли, но готов поставить его в эфир своей радиостанции.

«Мы с радостью поставим в эфир этот ролик», - заявил НСН Савицкий. По словам медиаменеджера, ситуация на радио сложилась хуже некуда.

«Дела обстоят все так же плохо. Никакой помощи от государства мы не получили и работаем так, будто ничего не происходит. На наши проблемы никто никакого внимания пока не обратил. Да, мы ждем помощи от государства. Если ее не будет, то радиостанции по всей стране действительно начнут выключаться. Это уже началось. В некоторых городах, регионах радиостанции начали выключать вещание. Кто-то полностью, кто-то на определенное время, кто-то уменьшает мощность передатчиков, сокращая охват аудитории. Эти самоотключения нарастают как снежный ком. Если так и дальше пойдет, уже скоро в FM-диапазоне нечего будет слушать, кроме сплошного шипения», - убежден Савицкий.

По его словам, доходов от рекламы радиостанции уже не получают: «Практически полностью. Рынок разрушен. Его нет», - рассказал собеседник НСН.

Напомним, в начале апреля Российская академия радио обратилась к Министерству связи с предупреждением, что разгорающийся в стране экономический кризис грозит крахом радиовещательной отрасли.

21 апреля Минкомсвязи РФ сообщило, что сформирован список системообразующих компаний из 79 организаций в сфере информации и связи. В список министерства попали компании из 14 отраслей, в том числе телевидение, информационные агентства, книжные издательства, газеты и радиостанции.

Как стало известно НСН, в число избранных радиостанций попали лишь те, которые вещают в более чем половине регионов РФ. Системообразующими признаны радиостанции, входящие в состав "Европейской медиа группы", Krutoy Media, "Русской медиагруппы", "Мультимедиа Холдинга", ВГТРК, "Нового Медиа Холдинга", "Газпром-Медиа Холдинга".

