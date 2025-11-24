Организаторы раскрыли подробности грядущего концерта French Montana

Сегодня уже нет понятия целевой аудитории, есть просто люди, которые любят классную и качественную музыку, сказала НСН Анна Субчева.

Переговоры с американским рэпером French Montana (настоящее имя — Карим Харбуш) шли всего неделю, потому что у него хороший менеджер, а вся команда музыканта хорошо относится к России, сказала НСН основатель и генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.

Американский рэпер French Montana выступит в Москве 23 апреля 2026 года. Он даст концерт на сцене VK Stadium. French Montana — один из самых успешных хип-хоп исполнителей 2010-х. Его трек «Unforgettable» с Swae Lee получил бриллиантовую сертификацию, а клип собрал миллиарды просмотров. Субчева отметила, что сегодня больше не существует понятия целевой аудитории.

«Решение пригласить именно этого артиста появилось из-за того, что мы просто давно хотели с ним поработать. По большей части, это запрос больше нашего коллектива, нежели фанатов. Но мы провели аналитику, маркетологи проработали аудиторию и вынесли утвердительный вердикт. После этого мы сразу вступили в переговоры, которые, к слову, были очень приятными. Переговоры длились где-то неделю. У Френча классный менеджер, да и Россия им нравится. Цена на билеты у нас средняя: танцпол стоит пять тысяч рублей. Гонорар, конечно, открыть не могу, этот пункт защищен конфиденциальностью договора между нами и артистом. Трек-лист артист определяет сам, но мы, конечно же, уточняем будут ли те или иные хиты, особенно полюбившиеся у нашей аудитории. На концерте мы ждем всех, кто любит классную и качественную музыку. Понятия целевой аудитории как таковой больше не существует», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, команда артиста запросила у организаторов огромное количество спецэффектов.

«Говоря о техническом райдере, могу сказать, что с собой ребята точно не привезут ничего. Все будет локальное, местное. Но технический райдер действительно впечатляет огромным количеством спецэффектов помимо большого количества звука и света», — отметила Субчева.
В июле принцесса Дубая шейха Махра бинт Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и French Montana сообщили о помолвке, опубликовав совместное фото в соцсетях. На снимке музыкант держит за руку свою невесту, демонстрируя массивное обручальное кольцо с бриллиантом весом 11,5 карата. Украшение создано ювелиром Мавани по индивидуальному заказу. По данным СМИ, стоимость кольца оценивается более чем в миллион долларов. Субчева не исключила присутствие на концерте рэпера в Москве его супруги, но и подтвердить эту информацию не смогла.

«⁠По поводу присутствия Шейхи Махры: мы не исключаем этого, но и не можем подтвердить, в силу ряда обстоятельств. А по поводу специального гостя на концерте мы думаем в данный момент», — добавила Субчева.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев заявил НСН, что сегодня у россиян гастрольный голод, им хочется видеть и слышать иностранных артистов, поэтому они с радостью пойдут на концерт «исполнителя из нулевых».

