В июле принцесса Дубая шейха Махра бинт Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и French Montana сообщили о помолвке, опубликовав совместное фото в соцсетях. На снимке музыкант держит за руку свою невесту, демонстрируя массивное обручальное кольцо с бриллиантом весом 11,5 карата. Украшение создано ювелиром Мавани по индивидуальному заказу. По данным СМИ, стоимость кольца оценивается более чем в миллион долларов. Субчева не исключила присутствие на концерте рэпера в Москве его супруги, но и подтвердить эту информацию не смогла.

«⁠По поводу присутствия Шейхи Махры: мы не исключаем этого, но и не можем подтвердить, в силу ряда обстоятельств. А по поводу специального гостя на концерте мы думаем в данный момент», — добавила Субчева.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев заявил НСН, что сегодня у россиян гастрольный голод, им хочется видеть и слышать иностранных артистов, поэтому они с радостью пойдут на концерт «исполнителя из нулевых».

