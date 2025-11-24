СМИ: ЕС жалуется на отсутствие доступа к переговорам США и Украины

Европейские дипломаты выражают недовольство тем, что Евросоюз фактически не допущен к переговорам США и Украины по урегулированию конфликта. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на неназванного представителя европейской дипломатии.

По его словам, европейская сторона не имеет четкого понимания того, что именно обсуждают Вашингтон и Киев. Дипломат отметил, что текущий этап диалога «окутан атмосферой таинственности», а попытки ЕС подключиться к процессу наталкиваются на сопротивление со стороны США.