СМИ: ЕС жалуется на отсутствие доступа к переговорам США и Украины

Европейские дипломаты выражают недовольство тем, что Евросоюз фактически не допущен к переговорам США и Украины по урегулированию конфликта. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на неназванного представителя европейской дипломатии.

По его словам, европейская сторона не имеет четкого понимания того, что именно обсуждают Вашингтон и Киев. Дипломат отметил, что текущий этап диалога «окутан атмосферой таинственности», а попытки ЕС подключиться к процессу наталкиваются на сопротивление со стороны США.

СМИ: Переговоры в Женеве были под угрозой срыва из-за напряженной обстановки

Ранее Bloomberg передавал, что Вашингтон не поддерживает идею проведения трехсторонней встречи с участием представителей США, Европы и Украины.

Как уточняет Washington Post, европейские чиновники выступают за «структурированный подход» — регулярные встречи дипломатов и совместную работу над позицией, передает «Радиоточка НСН».

