В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал водитель

Украинский беспилотник атаковал автомобиль на дороге Казинка — Михайловка в Валуйском округе Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным властей, удар пришелся по машине, за рулем которой находился местный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения лица и рук, после чего самостоятельно обратился за медицинской помощью. В оперштабе уточнили, что пострадавшему оказали необходимое лечение, после чего он будет продолжать восстановление амбулаторно, отмечает RT.

В Белгородской области женщина погибла при ударе украинского дрона по автомобилю

Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
