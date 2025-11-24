Предпринимателя оштрафовали за продажу атрибутики с символикой сатанизма

Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил индивидуальному предпринимателю Алексею Часовенскому штраф в 5 тысяч рублей и постановил конфисковать партию товара, на которой были обнаружены признаки пропаганды атрибутики и символики сатанизма (движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным суда, в октябре предприниматель реализовывал для «неопределенного круга лиц» футболки, кошельки, обложки для паспорта, нижнее белье и другие изделия с изображением «козла с пентаграммой». Сделки проходили в торговом помещении «Зона принта» на проспекте Большевиков, отмечает RT.

В Госдуме предложили водить детей в церковь вместо сатанистских квестов

В пресс-службе отметили, что подобные изображения рассматриваются как интернациональный символ сатанистов. Часовенский был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 20.3 КоАП, предусматривающей наказание за изготовление или сбыт атрибутики и символики экстремистских организаций.

Предприниматель согласился с предъявленным протоколом, передает «Радиоточка НСН».

