Суд вернул государству портовые активы в Туапсе и Темрюке

Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительными и ничтожными ряд сделок, связанных с владением активами ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкским морским перегрузочным терминалом и компанией «Дар фрут». Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Суд установил, что договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Олегом Басиным и Шахларом Новрузовым, касавшийся 100% долей в уставном капитале Туапсинского порта, является ничтожной сделкой. Аналогичным образом была признана недействительной подписка на акции от 26 декабря 2014 года между Новрузовым и компанией Vonixell Limited. Все доли предприятия суд постановил взыскать в доход Российской Федерации, отмечает RT.