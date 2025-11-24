Суд вернул государству портовые активы в Туапсе и Темрюке

Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительными и ничтожными ряд сделок, связанных с владением активами ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт», Темрюкским морским перегрузочным терминалом и компанией «Дар фрут». Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Суд установил, что договор купли-продажи от 1 октября 2014 года между Олегом Басиным и Шахларом Новрузовым, касавшийся 100% долей в уставном капитале Туапсинского порта, является ничтожной сделкой. Аналогичным образом была признана недействительной подписка на акции от 26 декабря 2014 года между Новрузовым и компанией Vonixell Limited. Все доли предприятия суд постановил взыскать в доход Российской Федерации, отмечает RT.

Пермский суд решил истребовать в пользу государства акции «Метафракс кемикалс»

Аналогичные решения вынесены и в отношении ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт», а также Темрюкского морского перегрузочного терминала. В доход государства передаются и объекты недвижимости, принадлежащие «Дар фрут».

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Кроме того, с фигурантов взысканы судебные пошлины: с Басина и Новрузова — по 75 тысяч рублей, с Vonixell Limited и Натальи Слесоревой — по 25 тысяч рублей, с ООО «Дар фрут» — 100 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры