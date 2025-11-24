Боррель заявил, что США при Трампе больше не союзник Европы
Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в соцсети X, что Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе больше нельзя считать союзником Европейского союза. Поводом для такого вывода он назвал появление американского 28-пунктного плана по прекращению боевых действий на Украине, подготовленного без участия и консультаций с ЕС.
По словам Борреля, Европа должна признать смену подхода Вашингтона и соответствующим образом выработать ответ. Он подчеркнул, что речь идёт о вопросах, напрямую связанных с европейской безопасностью, однако союзники по трансатлантическому блоку не были привлечены к обсуждению.
Администрация США ранее подтверждала, что работает над планом урегулирования, но отказывается раскрывать детали до завершения подготовки документа.
В Кремле, комментируя инициативу, заявили о готовности России к переговорам и напомнили, что Москва остается на платформе контактов, сформированной в рамках обсуждений в Анкоридже, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд вернул государству портовые активы в Туапсе и Темрюке
- В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал водитель
- Боррель заявил, что США при Трампе больше не союзник Европы
- «Мы не сходили с ума!»: Создатели новой «Игромании» не считают соцсети конкурентами
- Организаторы раскрыли подробности грядущего концерта French Montana
- СМИ: ЕС жалуется на отсутствие доступа к переговорам США и Украины
- Суд продлил Лерчек и ее супругу домашний арест еще на полгода
- Бородин призвал ФНС проверить бизнес братьев Меладзе
- «Отсрочка на 14 лет»: Беременность Лерчек назвали защитой от тюрьмы
- Россиянам пообещали рост цен на жилье после снижения ставки ЦБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru