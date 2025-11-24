Боррель заявил, что США при Трампе больше не союзник Европы

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в соцсети X, что Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе больше нельзя считать союзником Европейского союза. Поводом для такого вывода он назвал появление американского 28-пунктного плана по прекращению боевых действий на Украине, подготовленного без участия и консультаций с ЕС.

По словам Борреля, Европа должна признать смену подхода Вашингтона и соответствующим образом выработать ответ. Он подчеркнул, что речь идёт о вопросах, напрямую связанных с европейской безопасностью, однако союзники по трансатлантическому блоку не были привлечены к обсуждению.

СМИ: Из мирного плана исключили пункт о замороженных активах РФ

Администрация США ранее подтверждала, что работает над планом урегулирования, но отказывается раскрывать детали до завершения подготовки документа.

В Кремле, комментируя инициативу, заявили о готовности России к переговорам и напомнили, что Москва остается на платформе контактов, сформированной в рамках обсуждений в Анкоридже, передает «Радиоточка НСН».

