Музыкальный критик включил Сукачева в топ-3 лучших артистов 2021 года

Ранее сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2021 года, вновь выбрав «артистом года» рэпера Алишера Моргенштерна. При этом самой популярной по количеству прослушиваний в сервисе стала Мари Краймбрери («Певица года»). Oxxxymiron и Земфира попали в условную номинацию «Камбэк года».

По мнению Марголиса, всех востребованных в этом году артистов он отнес бы именно к категории «Камбэк года» из-за отсутствия новых имен.