Музыкальный критик включил Сукачева в топ-3 лучших артистов 2021 года

Наряду с Гариком Сукачевым в топ лучших артистов года входят Земфира и Оксимирон, заявил НСН Михаил Марголис.

Репер Oxxxymiron, Земфира и Гарик Сукачев - самые актуальные музыканты 2021 года, заявил музыкальный журналист и писатель Михаил Марголис в беседе c Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Работы Оксимирона привлекают внимание только с точки зрения того, что он очень долго молчал. И это сейчас наиболее востребованный жанр. При этом все равно выпуск альбома Гарика Сукачева не менее интересен, но более взрослой аудитории, которая слушает такого рода музыку. То же можно говорить и о Земфире. Их всех в разной степени можно назвать актуальными артистами, возможно, наиболее интересующими публику. Я бы не сводил их в один реестр, потому что они работают на совершенно не пересекающиеся аудитории», - сказал музыкальный критик.

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Ранее сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2021 года, вновь выбрав «артистом года» рэпера Алишера Моргенштерна. При этом самой популярной по количеству прослушиваний в сервисе стала Мари Краймбрери («Певица года»). Oxxxymiron и Земфира попали в условную номинацию «Камбэк года».

По мнению Марголиса, всех востребованных в этом году артистов он отнес бы именно к категории «Камбэк года» из-за отсутствия новых имен.

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«К сожалению, я уже давно не вижу каких-то принципиальных открытий, чтобы это было либо совсем ни на кого не похожее либо новое слово. Скорее ждут свершений от тех, кто уже состоялся, смотрят за их следующим шагом. Те, кто уже состоялся как артист, продолжают оставаться на виду и привлекают наибольшее внимание», - добавил Марголис.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверку деятельности музыкантов Noize MC и Oxxxymiron после из обращения к нему от инициативной «группы патриотов». Как сообщил СК РФ на своем сайте, «инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Михаил МарголисИтоги ГодаМузыканты
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