«Перегрузил вербальностью»: Марголис о новых треках Оксимирона

Михаил Марголис: «На артиста сразу пошла двойственная реакция, возникла полемика вокруг треков. Для меня они вербально сильно перегружены, и зачастую из-за этой вербальности не всегда считываются даже те метафоры и смыслы, которые Оксимирон пытается донести до аудитории. Но тем не менее, на эту работу стоит обратить внимание, и резонанс вокруг пластинки будет еще долго. Вот тот же Слава КПСС попытался на это отреагировать, кому-то, возможно, его позиция будет созвучна. В любом случае, стоит обратить внимание на последние работы Оксимирона», - посоветовал журналист.

