«Перегрузил вербальностью»: Марголис о новых треках Оксимирона
Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Вышел первый за 40 лет альбом ABBA
Шведский квартет ABBA выпустил альбом «Voyage», который вместе с обоймой лучших хитов станет в следующем году основой нового шоу «ABBA Voyage» с участием цифровых аватаров участников группы.
Михаил Марголис: «В разные десятилетия была долго полемика по этому поводу, надо ли группе возвращаться, что это будет, если это случится. На мой взгляд, все получилось мило и даже интересно. ABBA показала, как можно держать достаточно мудрую долгую-долгую паузу, и все-таки, пойдя на реюнион сделать это эстетично, без надрыва, без откровенной коммерции. Хотя группа на это заработает немало», - выразил мнение музыкальный критик.
Оксимирон прервал многолетнее молчание
Рэпер теперь с завидной регулярностью радует поклонников новыми видео и треками. Сначала вышла десятиминутная исповедь с названием «Кто убил Марка», затем уже треки с уже привычным хромонтеражем «Цунами» и «Организация».
Михаил Марголис: «На артиста сразу пошла двойственная реакция, возникла полемика вокруг треков. Для меня они вербально сильно перегружены, и зачастую из-за этой вербальности не всегда считываются даже те метафоры и смыслы, которые Оксимирон пытается донести до аудитории. Но тем не менее, на эту работу стоит обратить внимание, и резонанс вокруг пластинки будет еще долго. Вот тот же Слава КПСС попытался на это отреагировать, кому-то, возможно, его позиция будет созвучна. В любом случае, стоит обратить внимание на последние работы Оксимирона», - посоветовал журналист.
Новый альбом Оззи Осборна выйдет в начале 2022 года
Ранее Оззи Осборн, подписавший контракт с Sony Music, рассказал, что у него готово 15 новых песен для нового альбома. Продюсированием пластинки занимается Эндрю Ватт. В записи приняли гостевое участие Джефф Бек, Эрик Клэптон, Тони Айомми и Закк Уайлд.
Михаил Марголис: «Хочется посмотреть, как альбом будет воспринят публикой, последить за его промо-кампанией. Не уверенности, что за альбомом последуют концерты, вряд ли Оззи на это пойдет. Но любое слово таких вот легенд, конечно, привлекает внимание», - резюмировал собеседник НСН.
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