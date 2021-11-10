«Перегрузил вербальностью»: Марголис о новых треках Оксимирона

Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Вышел первый за 40 лет альбом ABBA

Шведский квартет ABBA выпустил альбом «Voyage», который вместе с обоймой лучших хитов станет в следующем году основой нового шоу «ABBA Voyage» с участием цифровых аватаров участников группы.

Михаил Марголис: «В разные десятилетия была долго полемика по этому поводу, надо ли группе возвращаться, что это будет, если это случится. На мой взгляд, все получилось мило и даже интересно. ABBA показала, как можно держать достаточно мудрую долгую-долгую паузу, и все-таки, пойдя на реюнион сделать это эстетично, без надрыва, без откровенной коммерции. Хотя группа на это заработает немало», - выразил мнение музыкальный критик. 

2

Оксимирон прервал многолетнее молчание

Рэпер теперь с завидной регулярностью радует поклонников новыми видео и треками. Сначала вышла десятиминутная исповедь с названием «Кто убил Марка», затем уже треки с уже привычным хромонтеражем «Цунами» и «Организация».

Михаил Марголис: «На артиста сразу пошла двойственная реакция, возникла полемика вокруг треков. Для меня они вербально сильно перегружены, и зачастую из-за этой вербальности не всегда считываются даже те метафоры и смыслы, которые Оксимирон пытается донести до аудитории. Но тем не менее, на эту работу стоит обратить внимание, и резонанс вокруг пластинки будет еще долго. Вот тот же Слава КПСС попытался на это отреагировать, кому-то, возможно, его позиция будет созвучна. В любом случае, стоит обратить внимание на последние работы Оксимирона», - посоветовал журналист. 

3

Новый альбом Оззи Осборна выйдет в начале 2022 года

Ранее Оззи Осборн, подписавший контракт с Sony Music, рассказал, что у него готово 15 новых песен для нового альбома. Продюсированием пластинки занимается Эндрю Ватт. В записи приняли гостевое участие Джефф Бек, Эрик Клэптон, Тони Айомми и Закк Уайлд.

Михаил Марголис: «Хочется посмотреть, как альбом будет воспринят публикой, последить за его промо-кампанией. Не уверенности, что за альбомом последуют концерты, вряд ли Оззи на это пойдет. Но любое слово таких вот легенд, конечно, привлекает внимание», - резюмировал собеседник НСН. 

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