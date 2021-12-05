Бастрыкин поручил СК начать проверку деятельности музыкантов Noize MC и Oxxxymiron

Бастрыкин откликнулся на заявление, опубликованное в одном из средств массовой информации (СМИ). В нем инициативная группа просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров).

«Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности», - сообщает СК РФ на своем сайте.

По результатам проверки будет дана правовая оценка произошедшего.

Ранее бегство российских рэперов за границу прогнозировал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк и публицист Евгений Понасенков, предлагавший им покинуть территорию России и отправиться в Африку.

«Что касается рэперов, если бы они все покинули территорию не России, а сразу Европы, и уехали бы в Африку, это было бы замечательно. Я вообще думаю, что им там надо основать какую-то колонию или республику Африки рэперскую. А Бастрыкин может приезжать туда на каникулы, в отпуск, там тепло, и проверять, все ли у них в порядке. Если они все уедут в Африку, будет очень здорово», - указал Понасенков.

