Бастрыкин поручил СК начать проверку деятельности музыкантов Noize MC и Oxxxymiron
Глава Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки «тщательно изучить» доводы из обращенияк нему от инициативной «группы патриотов».
Бастрыкин откликнулся на заявление, опубликованное в одном из средств массовой информации (СМИ). В нем инициативная группа просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров).
«Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности», - сообщает СК РФ на своем сайте.
По результатам проверки будет дана правовая оценка произошедшего.
Ранее бегство российских рэперов за границу прогнозировал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк и публицист Евгений Понасенков, предлагавший им покинуть территорию России и отправиться в Африку.
«Что касается рэперов, если бы они все покинули территорию не России, а сразу Европы, и уехали бы в Африку, это было бы замечательно. Я вообще думаю, что им там надо основать какую-то колонию или республику Африки рэперскую. А Бастрыкин может приезжать туда на каникулы, в отпуск, там тепло, и проверять, все ли у них в порядке. Если они все уедут в Африку, будет очень здорово», - указал Понасенков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 602 / сут.
Умерли
281 тыс.+1 206 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+30 593 / сут.
- Бастрыкин поручил СК начать проверку деятельности музыкантов Noize MC и Oxxxymiron
- Минздрав: Нет данных о штамме коронавируса у прилетевших из ЮАР россиян
- СМИ: Папа римский призвал остановить «крушение цивилизации» после поездки в лагерь беженцев
- Путин поддержал волонтеров и заявил об участии в акции «Елка желаний»
- Стало известно о 14 погибших во время извержения вулкана в Индонезии
- Исследователи МГУ заявили о возможности снижения смертности от COVID-19
- Вернувшаяся из ЮАР россиянка рассказала об условиях карантина
- Стали известны подробности убийства россиянок на Кипре
- Женская сборная России по лыжным гонкам впервые за 17 лет выиграла эстафету на этапе КМ
- Ученые выдвинули версию мутаций «омикрона» от человека к животному и обратно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru