Моргенштерн стал главным артистом года по версии «Яндекс.Музыки»

Сервис «Яндекс.Музыка» подвел музыкальные итоги 2021 года и на основе прослушиваний определил главных героев уходящего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В этом году благодаря улучшенной формуле рекомендаций слушатели стали открывать для себя больше новых исполнителей. Количество новых для пользователей артистов, треки которых они лайкнули при первом же прослушивании, выросло в 2 раза за последний год», — отмечает сервис.



Так, самым популярным артистом по количеству прослушиваний стал рэпер Моргенштерн. Исполнитель возглавлял рейтинг и в прошлом году. Главной артисткой года назвали певицу Мари Краймбрери.



Кроме того, «Яндекс.Музыка» определил главного фрешмена года: новым и самым быстрорастущим по прослушиваниям исполнителем стала тиктокерша GUMA. Прорывом года сервис признал итальянскую рок-группу, победителей «Евровидения-2021» Måneskin.



По данным музыкального сервиса, самым прослушиваемым в 2021 году треком стала композиция рэп-дуэта HammAli & Navai «Птичка». Трек, которым пользователи делились чаще всего — «Alugalug Cat» от The Kiffness.



«Яндекс. Музыка» также объявил артистов, которым удалось в течение нескольких недель удерживать первую строчку чарта сервиса: ими стали Galibri & Mavik, Джарахов и Markul.

Лидерами по прослушиваниям среди аудиокниг и подкастов в 2021 году признали научно-фантастический роман Фрэнка Герберта «Дюна» и подкаст блогера Мари Новосад «Секс с Мари 18+».

