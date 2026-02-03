СМИ: Иран может согласиться вывезти в Россию обогащенный уран
Иран может согласиться вывезти обогащенный уран в Россию. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников республики.
Ранее секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Лариджани в последние дни встречался с... Владимиром Путиным с посланием от верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что Иран может согласиться перевезти свой обогащенный уран в Россию», - отмечает издание.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что РФ предлагала услуги по вывозу из республики излишков обогащенного урана в качестве варианта, который привел бы к снятию раздражителей для некоторых государств.
