СМИ: Иран может согласиться вывезти в Россию обогащенный уран

Ранее секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Лариджани в последние дни встречался с... Владимиром Путиным с посланием от верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что Иран может согласиться перевезти свой обогащенный уран в Россию», - отмечает издание.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что РФ предлагала услуги по вывозу из республики излишков обогащенного урана в качестве варианта, который привел бы к снятию раздражителей для некоторых государств.

