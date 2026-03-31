Пошла «Жара»: Новому лейблу Алиева и Агаларова напророчили успех
Новый лейбл «Жара Мьюзик» определенно найдет свою нишу, потому что им руководят знающие медиабизнес люди, сказала НСН Надежда Бойчевски.
Бывший топ-менеджер Warner Music в России Бахтияр Алиев и певец Эмин Агаларов просчитали все возможности рынка перед открытием нового музыкального лейбла, своего слушателя они точно найдут, заявила НСН гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски.
Бывшие совладельцы лейбла Zhara Music, который в 2021 году был продан Warner Music Group, решили перезапустить проект, пишет «Коммерсант». Новое ООО «Жара Мьюзик» было зарегистрировано в конце марта, его бенефициарами числятся Алиев и Агаларов. У первого уже есть популярный у артистов лейбл Lotus Music, но объединения активов участники рынка не ожидают. Бойчевски отметила, что Алиев и Агаларов хорошо знают медиабизнес.
«Предприниматель не ищет идеального момента или времени для открытия бизнеса, он его создает. Бахтияр - прекрасный предприниматель. Совершенно очевидно, что он не будет открывать лейбл, неважно в каком жанре - кальянный рэп или романтичные баллады в духе Эмина, не проверив рынок, не собрав цифры по аудитории и так далее. Поэтому совершенно очевидно, что если данный лейбл открывается, значит и Бахтияр, и Эмин считают, что сейчас подходящий момент для того, чтобы это сделать. Это те люди, которые понимают и знают медиабизнес. Таких людей на нашем рынке не более 10 человек», - отметила Бойчевски.
Появление нового лейбла она назвала хорошим стимулом для развития всей индустрии, отметив, что в этой сфере много новичков, думающих только о себе и не понимающих ничего в бизнесе.
«Хорошо, что появляются лейблы, появляется конкуренция. Мы в этом смысле немножко забетонированы. Зачастую новые игроки - совсем малыши, которые как раз не понимают ничего про бизнес, не понимают, каким образом драйвить рынок, во что вкладывать, во что - нет. Они думают только о сиюминутном успехе, это даже не всегда про деньги, это про стратегию, мол "я открыл лейбл, я молодец". Поэтому появление людей, которые умеют, знают и понимают, что они делают - это всегда очень хорошо, это дает новый вектор, новое направление, новую энергию, глоток свежего воздуха рынку», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, россияне очень любят музыку, поэтому новые лейблы найдут своего слушателя и свою нишу.
«Любые ниши сейчас хороши. Российская аудитория любит музыку, обожают ее слушать. Хорошие лейблы, которые умеют развивать артистов, которые понимают, что необходимо рынку, всегда найдут нишу либо создадут ее и заполнят. И это всегда прекрасно. Чем больше профессионалов, и уж тем более, чем больше профессионалов с бюджетом, тем лучше для любого рынка. Потому что это всегда создает и конкуренцию, и определенную регуляторику, задает планку и в конце концов делает бизнес интереснее», - добавила Бойчевски.
По оценке «Яндекс Музыки», объём российского рынка музыкальных стриминговых сервисов по итогам прошлого года достиг 46 млрд рублей, продемонстрировав рост на 23% по сравнению с предыдущим годом. Такой подъём обусловлен распространением экосистемных подписок, активным внедрением технологий искусственного интеллекта в работу музыкальных платформ и динамичным развитием современной музыкальной сцены. За отчётный период количество доступных музыкальных треков увеличилось на 54%. Согласно данным J’son & Partners Consulting, в 2024 году «Яндекс Музыка» заняла лидирующую позицию на рынке, контролируя 50,9% его объёма.
Ранее A&R-директор музыкального лейбла «S&P Digital» Денис Глазин в пресс-центре НСН выступил за жесткие ограничения треков, созданных искусственным интеллектом (ИИ).
