По ее словам, россияне очень любят музыку, поэтому новые лейблы найдут своего слушателя и свою нишу.



«Любые ниши сейчас хороши. Российская аудитория любит музыку, обожают ее слушать. Хорошие лейблы, которые умеют развивать артистов, которые понимают, что необходимо рынку, всегда найдут нишу либо создадут ее и заполнят. И это всегда прекрасно. Чем больше профессионалов, и уж тем более, чем больше профессионалов с бюджетом, тем лучше для любого рынка. Потому что это всегда создает и конкуренцию, и определенную регуляторику, задает планку и в конце концов делает бизнес интереснее», - добавила Бойчевски.

По оценке «Яндекс Музыки», объём российского рынка музыкальных стриминговых сервисов по итогам прошлого года достиг 46 млрд рублей, продемонстрировав рост на 23% по сравнению с предыдущим годом. Такой подъём обусловлен распространением экосистемных подписок, активным внедрением технологий искусственного интеллекта в работу музыкальных платформ и динамичным развитием современной музыкальной сцены. За отчётный период количество доступных музыкальных треков увеличилось на 54%. Согласно данным J’son & Partners Consulting, в 2024 году «Яндекс Музыка» заняла лидирующую позицию на рынке, контролируя 50,9% его объёма.

Ранее A&R-директор музыкального лейбла «S&P Digital» Денис Глазин в пресс-центре НСН выступил за жесткие ограничения треков, созданных искусственным интеллектом (ИИ).

