«Мы надеемся, что в будущем будет выгодно раскручивать тех артистов, которые могут делать новое, а не только пережевывать старое. Это наш большой и важный фокус. Мы будем кричать из всех рупоров о том, что ИИ для музыки на данном этапе опасен. Даже маркировки недостаточно. Глобально мы выступаем за ограничение ИИ-музыки на площадках, потому что мы понимаем, какие последствия несет ИИ для культуры, если его не регулировать. Занимаясь с артистами, я знаю, что на хороший альбом уходит от нескольких месяцев до года. За это время ИИ сможет нагенерить тысячи, а то и сотни тысяч треков. Бороться с этим довольно сложно и даже невозможно. Есть ощущение, что артисты явно поиграют в этом состязании. Если мы уравниваем ИИ-треки и живых авторов, то этот рынок становится рынком ”темщиков”. На рынке рождается абсолютно нездоровое конкурентное преимущество для подобного рода бизнеса», — сказал собеседник НСН.

Согласно экспертным оценкам, на сегодняшний день нейросети участвуют в создании свыше 20% видеоконтента, размещаемого в интернете. Прогнозы указывают, что к 2026 году подавляющая часть онлайн‑материалов будет генерироваться с применением технологий искусственного интеллекта. Стремительный рост случаев мошенничества с использованием дипфейков — за последний год их число увеличилось на 900% — побудил 72 страны разработать более тысячи законодательных инициатив, направленных на регулирование сферы ИИ. По прогнозам, к 2027 году глобальные финансовые потери от подобных преступлений могут достигнуть 40 млрд.



В России на текущий момент отсутствует нормативная база, обязывающая маркировать контент, созданный с помощью ИИ. Однако Минцифры представило законопроект, который установит единые правила разработки и применения ИИ‑технологий в стране. Вступление документа в силу запланировано на 1 сентября 2027 года.

Ранее основатель портала TopHit Игорь Краев заявил в пресс-центре НСН, что сегодня порядка 15% композиций в российском музыкальном чарте созданы искусственным интеллектом.

