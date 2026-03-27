«Рынок темщиков»: Лейблы бьют тревогу из-за засилья ИИ-контента
Из-за бесконтрольного распространения ИИ-треков на рынке рождается нездоровое конкурентное преимущество, сказал НСН Денис Глазин.
A&R-директор музыкального лейбла «S&P Digital» Денис Глазин в пресс-центре НСН жестко выступил за ограничения треков, созданных искусственным интеллектом (ИИ).
«Мы надеемся, что в будущем будет выгодно раскручивать тех артистов, которые могут делать новое, а не только пережевывать старое. Это наш большой и важный фокус. Мы будем кричать из всех рупоров о том, что ИИ для музыки на данном этапе опасен. Даже маркировки недостаточно. Глобально мы выступаем за ограничение ИИ-музыки на площадках, потому что мы понимаем, какие последствия несет ИИ для культуры, если его не регулировать. Занимаясь с артистами, я знаю, что на хороший альбом уходит от нескольких месяцев до года. За это время ИИ сможет нагенерить тысячи, а то и сотни тысяч треков. Бороться с этим довольно сложно и даже невозможно. Есть ощущение, что артисты явно поиграют в этом состязании. Если мы уравниваем ИИ-треки и живых авторов, то этот рынок становится рынком ”темщиков”. На рынке рождается абсолютно нездоровое конкурентное преимущество для подобного рода бизнеса», — сказал собеседник НСН.
Согласно экспертным оценкам, на сегодняшний день нейросети участвуют в создании свыше 20% видеоконтента, размещаемого в интернете. Прогнозы указывают, что к 2026 году подавляющая часть онлайн‑материалов будет генерироваться с применением технологий искусственного интеллекта. Стремительный рост случаев мошенничества с использованием дипфейков — за последний год их число увеличилось на 900% — побудил 72 страны разработать более тысячи законодательных инициатив, направленных на регулирование сферы ИИ. По прогнозам, к 2027 году глобальные финансовые потери от подобных преступлений могут достигнуть 40 млрд.
В России на текущий момент отсутствует нормативная база, обязывающая маркировать контент, созданный с помощью ИИ. Однако Минцифры представило законопроект, который установит единые правила разработки и применения ИИ‑технологий в стране. Вступление документа в силу запланировано на 1 сентября 2027 года.
Ранее основатель портала TopHit Игорь Краев заявил в пресс-центре НСН, что сегодня порядка 15% композиций в российском музыкальном чарте созданы искусственным интеллектом.
Горячие новости
- Путин: Россия никогда не отказывалась от отношений с Европой
- «Словоблудие!»: В Госдуме возмутились налогом на сверхприбыль
- «Рынок темщиков»: Лейблы бьют тревогу из-за засилья ИИ-контента
- Подпись Дональда Трампа появится на долларах
- Адвокат Косицкая заявила о вале судебных разбирательств из-за ИИ-контента
- Гинеколог призвала женщин не перебарщивать с кофе
- Продюсер Краев назвал число ИИ-треков в музыкальных чартах
- Медведев: В 2026 году контракт с Минобороны заключили свыше 80 тысяч человек
- Сенатор Климов призвал наказать виновных в нападении на Русский дом в Праге
- «Удалёнка» для аллергиков вызовет вопросы у коллег на работе