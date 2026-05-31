В Минздраве назвали самые некурящие регионы России
Чечня, Чукотка и Краснодарский край оказались регионами России с самыми низкими показателями распространенности курения табака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.
Отмечается, что за апрель текущего года в Чечне число курящих граждан составило 0,56%.
Также в лидерах регионов с наименьшим количеством курящих россиян оказались Чукотский автономный округ и Краснодарский край. Там распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше составила 1,03% и 4,26% соответственно.
В министерстве добавили, что в список самых некурящих российских регионов также вошли Ингушетия (6%), Ивановская область (6%) и ДНР (7,02%).
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что число курящих россиян сократилось более чем на четверть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
