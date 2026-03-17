Сумма средств, взыскиваемых РАО в судах за публичное воспроизведение музыкальных произведений, по итогам прошлого года выросла на 42,6% и достигла 515,5 миллиона рублей. До этого рекордными показатели были в 2018 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», большая часть дел приходится на защиту авторских прав (1,4 тысячи), следом идет охрана интеллектуальной собственности (641 иск). Данилов отметил, что минимальный размер компенсации за нарушение интеллектуальных прав не индексировался уже более 20 лет.

«Существующих проблем довольно много. Одна из них — незащищенность интересов авторов, исполнителей и иных правообладателей при обучении систем ИИ на их оригинальном контенте. Создавая новые полностью генеративные треки, такие системы используют для своего обучения творческий контент без какого-либо согласия обладателей прав на него. Среди других проблем можно отметить высокий уровень интернет-пиратства в России. Во многом такой уровень объясняется выгодностью от такой незаконной деятельности. Минимальный размер компенсации за нарушение интеллектуальных прав, который составляет 10 тысяч рублей и который суды назначают в спорах о защите интеллектуальной собственности в большинстве случаев, не индексировался уже более 20 лет. Такой размер не достигает ни функцию восстановления прав авторов и иных правообладателей, ни функцию правовой угрозы для нарушителей прав, стимулируя их распространять нелегальный контент во все больших объемах. Учитывая инфляционные процессы за 20 лет и опыт других юрисдикций, например, Казахстана, уровень компенсаций на нарушение интеллектуальных прав должен быть уже в несколько раз выше», — сказал собеседник НСН.

Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал НСН, что торговые центры в последнее время редко становятся ответчиками в разбирательствах по авторскому праву, так как научились обходить требования РАО.