МО: Силы ПВО сбили 405 БПЛА ВСУ и 4 авиационных бомбы

Кроме того, в ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России, а также ударные БПЛА поразили цеха производства, площадки запуска дронов дальнего действия, базы хранения горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ.

В МО отметили, что российские военные также ликвидировали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили военные аэродромы и объекты энергетики ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».