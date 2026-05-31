МО: Силы ПВО сбили 405 БПЛА ВСУ и 4 авиационных бомбы
Российские силы ПВО уничтожили 405 украинских беспилотников, четыре управляемых авиационных бомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, в ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России, а также ударные БПЛА поразили цеха производства, площадки запуска дронов дальнего действия, базы хранения горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ.
В МО отметили, что российские военные также ликвидировали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили военные аэродромы и объекты энергетики ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
