Ефимов: На территории ОЭЗ «Технополис Москва» построят производственный комплекс

На северо-западе Зеленограда построят современный производственный комплекс для выпуска оборудования радиационного контроля, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории особой экономической зоны “Технополис Москва” приступили к строительству объекта для производства систем и оборудования радиационного контроля. Проектом предусмотрено возведение двух корпусов – производственного и административного, которые составят единый комплекс общей площадью почти 19,3 тысячи квадратных метров. Здание будет переменной этажности максимальной высотой 10 этажей», - сообщил он.

Как добавил Ефимов, реализация проекта обеспечит развитие промышленного потенциала научно-производственного предприятия «Доза». Строительство приведет к созданию около 200 рабочих мест с возможностью расширения до пятисот. Застройщиком объекта выступает ООО «Доза Тех» – дочерняя компания НПП «Доза», которая специализируется на разработке и производстве систем и приборов радиационного контроля, а также медицинского оборудования.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» является территорией со специальным юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Развитие ОЭЗ продолжают по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Компания «Доза Тех» - резидент особой экономической зоны с 2025 года. На предприятии по производству систем радиационного контроля для атомной, транспортной и медицинской промышленности намерены выпускать дозиметры, радиометры и другое оборудование. Объем инвестиций в проект по бизнес-плану превышает 1,1 миллиарда рублей, на реализацию уже направлено более 500 миллионов рублей.

В Департаменте градостроительной политики подчеркнули, что архитектурная концепция комплекса сочетает функциональность и современный индустриальный дизайн. В ходе благоустройства на прилегающей территории, кроме озеленения, создадут парковочное пространство. Возведение промышленного объекта пройдет под контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об открытии в Зеленограде одного из крупнейших в России комплексов предприятий по производству стройматериалов.

