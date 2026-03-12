Глава лейбла объяснила спад в развитии музыкальных направлений в России
Сегодня мир переживает период стагнации, а эмоциональный фон зашкаливает, отчасти этим объясняется спад музыкальных направлений, сказала НСН Надежда Бойчевски.
Текущий спад в развитии музыкальных жанров — нормальное явление, во многом связанное с общемировой стагнацией и отсутствием тем для новых произведений. Об этом НСН заявила гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски.
Народный артист России Александр Зацепин заявил ТАСС о временном спаде в развитии музыкальных направлений. При этом он заметил сходство современного времени с 1930-ми, когда молодежь слушала джаз и фоксторт, а их родители этого не понимали и были консервативными. Бойчевски согласилась с тем, что в музыке наметился временный спад.
«Конечно, мы разделяем эту позицию. Сейчас действительно есть спад в новых направлениях. Не то, чтобы он длится довольно давно: последним относительно свежим вдохом был какой-нибудь фонк или что-то подобное. Музыка циклична, музыкальные направления спиралевидны, и нынешний спад нормален. Нужно, чтобы рынок устаканился, чтобы авторы нашли новые инструменты, как доносить свои смыслы до новой аудитории», — сказала Бойчевски.
По мнению собеседницы НСН, это объясняется тем, что сейчас мир переживает период стагнации.
«Не стоит забывать, что музыка, как и любой вид искусства, отражает момент. Сейчас в мировой истории наступил момент определенной стагнации, эмоциональный фон настолько зашкаливает, что совершенно непонятно, на тему чего рефлексировать. Кажется, что плохо все, куда ни посмотри. Наверное, единственная тематика, которая остается, — это самоопределение и, может быть, любовная лирика. Человечество сейчас не пошло в космос, не ждет соприкосновения с новыми цивилизациями, не открывает новые миры, новые континенты. Нынешнюю фазу любому художнику эмоционально сложно пережить. Как только этот период пройдет, а он, безусловно, пройдет, появятся новые инструменты, новые языки, новые жанры, новые направления и новые люди», — уверена она.
В заключение Бойчевски заявила, что сейчас искусственный интеллект (ИИ) не способен полностью самостоятельно создавать новую музыку.
«Что касается ИИ-инструментов, пока что нет никаких предпосылок к тому, что ИИ или промтеры, которые программируют ИИ-инструменты, могут что-то придумать самостоятельно. Это связано с огромным количеством ограничений в ИИ-контенте, поэтому пока это просто инструмент, не более того», — подытожила она.
Ранее Бойчевски заявила, что в ближайшие годы в российской музыкальной индустрии, вероятно, сместится акцент с поп-музыки «нулевых» на 2010-е на фоне растущего глобального тренда ностальгии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
