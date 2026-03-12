Текущий спад в развитии музыкальных жанров — нормальное явление, во многом связанное с общемировой стагнацией и отсутствием тем для новых произведений. Об этом НСН заявила гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски.

Народный артист России Александр Зацепин заявил ТАСС о временном спаде в развитии музыкальных направлений. При этом он заметил сходство современного времени с 1930-ми, когда молодежь слушала джаз и фоксторт, а их родители этого не понимали и были консервативными. Бойчевски согласилась с тем, что в музыке наметился временный спад.

«Конечно, мы разделяем эту позицию. Сейчас действительно есть спад в новых направлениях. Не то, чтобы он длится довольно давно: последним относительно свежим вдохом был какой-нибудь фонк или что-то подобное. Музыка циклична, музыкальные направления спиралевидны, и нынешний спад нормален. Нужно, чтобы рынок устаканился, чтобы авторы нашли новые инструменты, как доносить свои смыслы до новой аудитории», — сказала Бойчевски.