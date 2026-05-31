Дмитриев связал беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» с бесконтрольной миграцией
Политика бесконтрольной миграции является одной из проблем Евросоюза, и его руководство никак не может признать ее и решить. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал на своей странице в одной из соцсетей.
Так он прокомментировал беспорядки в Париже, которые вспыхнули накануне вечером после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА. Массовое скопление людей на улицах столицы Франции было связано с празднованием победы, но ситуация быстро переросла в стихийные погромы и мародерство.
Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что правые силы выглядят единственной реальной надеждой Европы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
